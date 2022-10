Unos atracadores hieren con un arma blanca a un hombre en la calle de Juan Flórez

Durante la madrugada del viernes al sábado se produjo un atraco en la calle de Juan Flórez en el transcurso del cual, la víctima resultó herida en una mano por arma blanca, según testigos presenciales. Los atracadores eran dos individuos, uno de más de treinta y otro de menos, que abordaron a otro sujeto de su misma edad y le arrebataron una mochila, tras cortarle y después se dieron a la fuga.



El suceso se produjo a la una y cuarto, cuando la víctima circulaba en dirección a Cuatro Caminos y se encontraba a la altura de las escaleras de Maestro Clavé. En ese momento aparecieron dos individuos que corrían, uno de ellos embozado con una mascarilla. El otro sujeto llevaba un bolso de mujer en la mano, lo que podría indicar que acababan de cometer otro atraco.



Por la espalda

Sin embargo, al ver al que iba a convertirse en su siguiente víctima, se pararon en seco y comenzaron a seguirle de cerca. “Se me pusieron a andar al lado y a decir que si les daba dinero”, comentó la víctima. Un poco más adelante, uno de ellos le adelantó y se cruzó en su camino para obligarle a detenerse y el de la mascarilla, a a sus espaldas, tiró de la mochila que llevaba.



Fue entonces cuando le hirieron: al sentir el tirón, echó al mano hacia atrás y vio cómo el sujeto sacaba un cúter y le cortaba en el dorso de la mano para obligarle a soltar la mochila, como efectivamente ocurrió. Una vez en posesión del macuto, se dieron a la fuga, sin que la víctima tratara de retenerlos, ocupada como estaba en restañar la herida. “La verdad es que estaba muy nervioso”, confesaba al día siguiente.



En realidad, los dos atracadores no se hicieron con ningún objeto de valor, puesto que en la mochila solo había un paraguas y restos de su cena, dado que el móvil y la cartera lo guardaba en la chaqueta. La víctima siguió caminando hasta la Casa del Mar, donde le prestaron atención médica para la herida, que no era muy profunda, y elaboraron un parte, aunque no presentó denuncia ante la Policía Nacional.