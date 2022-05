Vuelve San Juan sin envases de vidrio, madera propia ni farolillos en las playas

La fiesta emblemática por excelencia de la ciudad, el San Juan, regresa a las playas de A Coruña sin ninguna restricción, aunque habrá medidas de seguridad que los ciudadanos tendrán que acatar para acceder a los arenales en la noche del 23 de junio.



No estará permitido el paso con madera que no reparta el Ayuntamiento, no se podrá bajar con envases de vidrio y estarán prohibidos los farolillos o globos de papel con luz en su interior. La alcaldesa, Inés Rey, anunció ayer el dispositivo de seguridad que se desplegará ese día, a la vez que pidió a los ciudadanos responsabilidad para que se dé ejemplo de tolerancia y respeto por las playas y por los espacios públicos.



Así, estarán permitidas, sin necesidad de comunicación previa, las sardiñadas y churrascadas, siempre y cuando no ocupen la calzada ni entorpezcan la circulación de vehículos. El horario permitido para su realización es de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 00.00 horas. Desde la semana pasada está abierto el plazo para solicitar autorización para realizar hogueras, sardiñadas, churrascadas y otras actividades en espacios públicos.



Rey detalló, sin embargo, que existirán zonas de exclusión en las que estarán prohibidas las hogueras: el trazado del oleoducto y el gasoducto de alta presión; el parque de Bens, incluyendo la playa; el monte de San Pedro; los jardines de Méndez Núñez y San Carlos; la plaza de las Bárbaras; el entorno de la Torre de Hércules, abarcando el merendero y la playa de As Lapas; y las calas de los Moros y Adormideras.



Además, tanto las hogueras como las sardiñadas y churrascadas deberán mantener mínimo diez metros de distancia a los troncos de árboles y veinte metros de la arboleda y viviendas. Tampoco se podrán hacer cerca de contenedores, vehículos u otros elementos, así como la utilización de combustibles líquidos. La alcaldesa anunció, por otra parte, que estará prohibido quemar plásticos, cauchos, ruedas, colchones o muebles. El Gobierno local repartirá 120 toneladas de madera en las bajadas de las playas de Oza, San Amaro y a lo largo del Paseo Marítimo, a partir de las 19.00 horas.





El acceso a los arenales se permitirá desde las 19.30 horas y los coruñeses tendrán que abandonarlos a las 06.00 horas de la mañana para dar paso a las labores de limpieza. En cuanto al baño, nadie podrá meterse en el agua entre las 23.00 y las 09.00 horas. El tráfico estará cortado a lo largo del Paseo Marítimo desde las 19.00 horas del propio día 23 y habrá servicios especiales de transporte público, una medida motivada, entre otras cosas, por la celebración en el Coliseum del concierto de Alejandro Sanz.









Movilidad







Habrá ocho líneas especiales de autobuses que conectarán los barrios con la plaza de Pontevedra. Operarán todo el día hasta las 02.30 horas con una frecuencia de diez minutos. También habrá ruta nocturna, en este caso cada treinta minutos, entre las 03.00 y las 06.30 horas del día 24.





Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se movilizarán unas 400 personas dentro del dispositivo especial conformado por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil. El punto de control de seguridad estará instalado en la Coraza del Orzán y dos hospitales de campaña en el Paseo Marítimo.