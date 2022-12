La Universidade da Coruña constituye un consorcio con otras ocho para aumentar el compromiso con Europa

La Universidade da Coruña (UDC) y otras ocho europeas han constituido el consorcio estratégico 'Emerge' (European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment), que tiene como objetivo aumentar el compromiso con los valores europeos y visibilizar la aportación de estas instituciones a las regiones.

Según ha señalado la UDC en un comunicado, el consorcio busca construir una estrategia conjunta a largo plazo con la finalidad de crear un cambio sistémico, estructural y sostenible en la forma en que operan y cooperar en beneficio de sus comunidades y partes interesadas.

Asimismo, se pretende llevar a cabo una enseñanza innovadora, colaborativa y basada en retos. Además, se busca un aprendizaje plurilingüe que aumente la empleabilidad y la concienciación de la importancia de los valores interculturales.

De este modo, en el plano de la formación destaca la puesta en marcha de las microcredenciales, que reconocerá las habilidades adquiridas por el alumnado a través de herramientas como el pasaporte de las lenguas o el 'Europass'.

Esta alianza está formada por Université de Rennes2 (Francia), Université de Bretagne Sud (Francia), University of Limerick (Irlanda), Democritus University of Thrace (Grecia), Europa-Universität Flensburg (Alemania), Innland Norway University of Applied Sciences (Noruega), Univerzita Mateja Bela (Eslovaquia), Neapolis University Pafos (Chipre) y la UDC.