La Universidad de A Coruña es la cuarta más sostenible de España y se sitúa en el top 50 del mundo

La Universidad de A Coruña (UDC) se coloca en el puesto 49 de la clasificación internacional Green Metric, que mide la sostenibilidad ambiental de los campus, con lo que ha mejorado sus resultados de la edición anterior en 16 puestos.





En esa lista, la UDC se sitúa en el cuarto lugar del ámbito español y continúa como universidad líder en sostenibilidad en Galicia. El Green Metric Ranking of Universities, la clasificación universitaria de mayor alcance internacional, es un informe elaborado anualmente por la Universidad de Indonesia en el que se comparan los esfuerzos de las universidades hacia la sostenibilidad ambiental y las políticas de gestión respetuosas con el entorno.





Para elaborar este ránking, indica la UDC, se analizan múltiples indicadores agrupados en seis ejes: infraestructuras, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación e investigación. En esta convocatoria, marcada por la situació nderivada del covid-19, se incluyeron nuevos indicadores que permitieron valorar los esfuerzos de las universidades para continuar sus programas y políticas de sostenibilidad en la situación especial de pandemia.





Entre las líderes

“A Universidade da Coruña continúa a tendencia positiva dos últimos anos e mellora en 16 postos a súa clasificación global. Con isto, a UDC sitúase na 49ª posición mundial de entre as 956 universidades participantes (45 máis que no ano anterior), ao tempo que se inclúe no 5% das universidades líderes (percentil 95)”, destaca la institución.





Esta clasificación internacional está encabezada por la Universidad de Wageningen (Holanda), mientras que en España es la Universidad Complutense de Madrid la que se anota el mejor registro, además de situarse en el puesto 38 a nivel mundial.