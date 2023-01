UDC: Un primer día “aleatorio” y con la mente puesta en las notas de enero

Después de semanas cargadas de horas de estudio y tras un descanso de apenas unos días, los estudiantes de la UDC volvían hoy a su día a día en las aulas, con todo el segundo cuatrimestre por delante. Sin embargo, no puede decirse que hayan vuelto a la verdadera normalidad. En primer lugar, porque ya se sabe que el primer día no suele ser el más exigente, y sobre todo, porque los alumnos empezaron con nuevas asignaturas sin saber si habían aprobado todas las anteriores. “Todavía no sabemos todas las notas de los exámenes de enero. Estoy un poco nervioso porque sé algunas notas y esas asignaturas las aprobé, pero más o menos ya contaba con eso. El problema es que las que todavía no sé son justo esas en las que ya tenía más dudas al salir del examen”, explica Alexis, un joven de Mazaricos que estudia el grado en Economía.



La sensación de Alexis es compartida por otros estudiantes. Así, Eloy, que cursa Empresariales, también está aún más pendiente del primer cuatrimestre que del actual. “Empiezas con asignaturas nuevas y aún no sabes las notas de las anteriores. Y claro, no es lo mismo tenerlas aprobadas que suspensas, porque no sabes cuantas asignaturas vas a tener que preparar en julio (el mes de los exámenes de recuperación) y te tienes que organizar. Al final, si tienes muchas, acabas descartando alguna asignatura casi desde el principio”, asegura.



Sin embargo, para Eva, alumna del doble grado en Empresariales y Turismo, se trata de algo ya habitual, dado que está en cuarto curso. “No es lo ideal, pero estoy acostumbrada y lo tengo asumido”, explica. De hecho, su principal queja de volver a clase es tener que adaptarse de nuevo a los horarios. “Es que yo entro a las tres y claro, es una hora muy mala. Justo después de comer es difícil concentrarse”, lamenta.



En lo que todos coinciden es que es el de hoy era un día diferente a los demás, al menos en algunas asignaturas. “Es un poco aleatorio. Hay profesores que explican materia, pero no siempre es así. Hay otros que solo hacen presentación y ya nos vamos. A veces, entre clase y clase, tienes más de una hora libre en la que no sabes muy bien que hacer”, dice al respecto Nico, que estudia ADE.



Y su compañero Luis, de Empresariales, lo corrobora. “Hoy es casi un día más de vacaciones, pero supongo que mañana ya empezarán las clases en serio”, afirma. Si se cumple su pronóstico, en unas horas toca entrar en materia.