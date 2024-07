La UDC fomenta que sus alumnos estudien en varios países europeos

La Comisión Europea acaba de conceder la convocatoria Erasmus+ 2024 al proyecto Emerge, una iniciativa de la Universidad Europea de la Alianza que ha sido creada por nueve universidades de la Unión Europea, entre las que se encuentra la Universidad de A Coruña (UDC). Este proyecto de cooperación, subvencionado por la UE con 14,5 millones de euros, se desarrollará a lo largo de dos años en instituciones académicas situadas en la periferia de Europa. El programa está integrado por centros de Francia, Irlanda, Grecia, Alemania, Noruega, Eslovaquia y Chipre, además de por la propia UDC.



El rector de la universidad, Ricardo Cao, destacó que “o éxito nesta convocatoria amosa a forza e o impacto do noso esforzo colectivo, capaz de crear novas oportunidades de crecemento a través do compromiso, a educación e a innovación a nivel internacional”. El vicerrector de Titulaciones e Internacionalización, Moisés Canle, explicó que el 11,2% de la financiación recibida será responsabilidad directa de la UDC, “que liderará o paquete de traballo de investigación e coliderará o de mobilidade; un feito que reflicte o liderado e as grandes capacidades da UDC”.



En este sentido, la universidad herculina coordinará los trabajos de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) del proyecto Emerge con el objetivo de crear un fondo de recursos dirigidos a reforzar la calidad, el rendimiento, el impacto y el atractivo de las investigaciones. Otra de las metas de la institución será promocionar experiencias prácticas para los estudiantes e impulsar la ciencia y los datos abiertos. Esta visión implica un cambio en la manera de concebir la Universidad y una transición hacia un enfoque más consciente, social y ambiental tanto en la enseñanza como en la investigación.



Una de las posibilidades que abre Emerge es la de obtener titulaciones de alto nivel combinando estudios en varios países europeos, lo que contribuye al atractivo internacional y a la competitividad de la enseñanza superior europea. También destaca la unión entre personal investigador, empresas, ciudades, autoridades y organizaciones de la sociedad civil en las diversas iniciativas. Por eso, y en consonancia con lo marcado por la Comisión Europea, este proyecto generará en el medio plazo un importante cambio en la estructura de los estudios superiores de magnitud similar a la que marcó en 2010 la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



Además de las nueve instituciones que la conforman, la Universidad Europea de la Alianza está constituida por otras 56 entidades asociadas de las que tres son gallegas. Se trata de la Asociación Clúster TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) Galicia, la Plataforma Coruñesa de Voluntariado y la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos, de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas y Tierras del Mandeo.