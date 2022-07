UB40 completa los cabezas de cartel del festival Noroeste

UB40 completa la lista de cabezas de cartel de la 35 edición del festival Noroeste, sumándose así a grupos como Tanxugueiras o Zahara, que actuarán en el arenal de Riazor.

Cartel Noroeste

Entre el 10 y el 14 de julio también se pasarán por la ciudad artistas y grupos como Baiuca, Helena, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, La Pegatina, Luna Ki, Maika Makovski, Amparanoia, Dorian, La La Love You, CRNDS, Judah, Pedro Pastor, Eve Cornelious, Biznaga, David Walters, Corizonas, Dios Ke Te Crew o Familia Caamagno, entre otros muchos.

La novedad de esta edición, además del regreso a Riazor, será la disposición de conciertos en el muelle de Trasatlánticos, que se sumará a escenarios como San Antón, la plaza de la Cormelana, el Campo da Leña, el parque de Santa Margarita o la casa Casares Quiroga, en un guiño a María Casares en el centenario de su nacimiento.