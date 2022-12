El TSXG confirma la anulación del nombramiento de la concejala de Deportes de A Coruña

La concejala de Deportes, Mónica Martínez, tendrá que abandonar su cargo en el Ayuntamiento que ocupaba desde septiembre de 2020 y reintegrar el dinero que recibió durante este tiempo que supere su sueldo como concejal sin responsabilidades. ElTribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la nulidad de su nombramiento dictada en abril por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1, y que había recurrido la concejala y el AYuntamiento.

En la resolución, el TSXG indica que “non se discute que a concelleira ten a consideración de membro non adscrito, nin que os actos administrativos impugnados lle recoñecen dereitos económicos superiores aos que lle corresponderían de permanecer no seu grupo de procedencia”. También señala que va contra la ley que una concejala abandone su partido (Ciudadanos), pase a la condición de concejala no adscrita y que luego se una al Gobierno loca. "As palabras da lei son claras, non procede interpretalas", señalan.