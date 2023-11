El tributo a Dire Straits llega el 23 de diciembre al Palacio de la Ópera de A Coruña

Óscar Rosende y la banda Great Straits regresan a Galicia tras triunfar en las icónicas salas La Riviera de Madrid y Razzmatazz de Barcelona, donde ofrecieron sus últimos conciertos, en un año en el que recorrieron toda la geografía española. Así, cerrarán su gira con dos pases, uno en Vigo y otro en A Coruña.

En el caso herculino el espacio elegido será el Palacio de la Ópera el 23 de diciembre a las 20.30 horas, mientras que en Vigo tocarán el 25 de noviembre en el teatro Afundación a la misma hora. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.

Se trata de un espectáculo-homenaje único en el mundo, que recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica. Óscar Rosende cuenta con el reconocimiento a su calidad interpretativa de la obra de Mark Knopfler y Dire Straits, tal y como manifestó Guy Fletcher (teclista de Dire Straits y Mark Knopfler) tras confundir el sonido y la voz del guitarrista gallego con una grabación original de Knopfler: “Estaban tocando Why eye man y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra”.

En The Great Songs of Dire Straits se escucharán éxitos como “Brothers in arms”, “Going home”, “Romeo and Juliet”, “Sultans of swing”, “Money for nothing”, “Telegraph road” o “Tunnel of love”.