Triángulo de Amor Bizarro | “Nunca habíamos hecho un disco con un nexo tan claro”

La noche del próximo 22 de septiembre, en el marco de Noites do Porto, será especial para Triángulo de Amor Bizarro. Por un lado, porque actúan en casa, “quizá donde más tocamos”, por el otro, porque es el primer concierto en Galicia para presentar su nuevo disco, ‘SED’.



Pero que el público los haya podido ver muchas veces en casa, no quiere decir que no haya hueco para la novedad o la sorpresa. Explica Rafael Mallo, el batería de la banda, que “con cada disco vas cambiando, reformando el sonido, adaptándolo, haciéndolo más nuevo”. Por este motivo, quienes vayan muelle de Batería “se van a encontrar versiones diferentes de canciones de siempre, porque mantenemos canciones de discos anteriores y muchas del nuevo, no todas, porque ya empezamos a tener demasiadas”, reconoce entre risas.



“Es un directo que no existía antes”, porque en él se reflejan los nuevos sonidos alcanzados por la banda. Y es algo que el propio Mallo asegura que a él, “como público, es lo que más me interesa, que cada directo sea totalmente diferente”.



Y el nuevo directo, viene definido por un nuevo disco, ‘SED’, que nació de forma diferente a los anteriores. Si antes llevaban maquetas o partes de canciones ya preparadas al estudio, para este trabajo apostaron por cambiar, por algo diferente, “nos gusta tener esa parte experimental, que sea algo desconocido, para que sea más interesante”, indica. En esta ocasión, en lugar de “emular lo que habías intentado hacer, pero mejor, algo muy complicado”, lo hicieron “todo en el mismo momento”.

Libertad creativa

Y es que así es como Mallo cree que tienen que ser los discos, “que no te frustres intentando hacer algo que no sabes ni cómo hiciste”. Y de ahí surge una mayor libertad para crear canciones, “algo muy comunitario”.



Una vez en el estudio, llegaron al punto de preguntarse si lo que tenían entre manos era un disco, momento en el que surgieron las letras de Rodrigo, muchas de las cuales se “adaptaban a las canciones”. Y surgió la unión de todo el disco, ya que todas las letras tenían una temática común, “que es algo que no habíamos hecho, hacer un disco con un nexo tan claro en las canciones”. En definitiva, un disco con canciones muy diferentes, pero con la amalgama de las letras”.



La recepción al nuevo disco, al igual que con el anterior, asegura que está siendo muy buena, algo que reafirma el trabajo hecho y les permite decir “vale, no estoy yo loco, no hice algo que solo me gusta a mí”, bromea Mallo. Pero asegura que el listón no se lo marcan las críticas, si no su necesidad “de que todo sea como al principio, cuando estás descubriendo como se toca, siempre lo intentas hacer mejor”.



El próximo año es el 20 aniversario de la banda, pero asegura que aun no han pensado en nada para celebrarlo, “¿podría pasar? no lo niego, ¿tenemos algo en mente? no, pero tampoco lo descarto”, concluye Mallo entre risas.