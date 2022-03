Trenor achaca el retraso en las obras de colegios a la demora en las licencias

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, criticó ayer que el retraso en la concesión de licencias municipales de obra está demorando las actuaciones en los centros educativos de la provincia.





Así se expresó en la presentación del concurso de dibujo “Picasso coruñés”, organizado por la Asociación de la Prensa, que tuvo lugar ayer en el IES Eusebio da Guarda. Precisamente, el recinto contiguo, el CEIP del mismo nombre está pendiente de una rehabilitación integral, además de la sustitución de la cubierta y la renovación de las fachadas norte y sur, explicó.





Trenor destacó que la Xunta presentó la solicitud de permiso para llevar a cabo los trabajos en el colegio el 27 de julio de 2021, mientras que para unas obras similares en el IES Rafael Dieste lo hizo el 24 de junio.





Más de dos millones

Desde el Gobierno autonómico apuntaron que ambas actuaciones supondrán una inversión total en la ciudad de casi 2,2 millones de euros, ya que las tareas en el Eusebio da Guarda se licitarán por más de 1,4 millones y las del Rafael Dieste casi 800.000 euros.





Trenor añadió que “son dúas actuacións moi importantes para a cidade e hai interese en acometelas no prazo máis curto posible. Sobre todo tendo en conta a envergadura das mesmas é fundamental contar coas licenzas canto antes para poder aproveitar a chegada do bo tempo en primavera e no verán”. Ambas obras buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar.