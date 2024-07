Tranvías probará durante un mes un autobús eléctrico chino en la línea 24

Es la línea más dura, la que más cuestas tiene: la línea 24 atraviesa la ciudad desde la plaza de Pontevedra hasta A Zapateira. Por eso ha sido escogida por la Compañía de Tranvías para poner a prueba durante un mes un vehículo de la marca Alfabus, un fabricante chino que trata de hacerse un hueco en España.



Si finalmente lo adquiere, sería el segundo vehículo totalmente eléctrico comprado por la más que centenaria empresa coruñesa, que ya dispone de uno de la marca Mans. Sin embargo, al margen de las prestaciones del nuevo modelo, no llega en el momento más oportuno: la concesión acabará con el año, y todavía no se ha sacado una nueva licitación. Es más, tardará años y probablemente no estará en regla hasta bien entrado 2026.



Hasta entonces, es poco probable que la Compañía de Tranvías renueve la flota. Sobre todo teniendo en cuenta que los autobuses eléctricos son el doble de caros que los que funcionan con diesel, lo que significa un desembolso de unos 450.000 euros. Eso, sin contar la instalación que necesita. Por eso ya resultó sorprendente que la Compañía de Tranvías comprara un eléctrico en 2023.



El principal reto de un vehículo eléctrico es su autonomía y por eso, aunque a lo largo de los años Tranvías ha probado muchos modelos, no solo eléctricos sino también hibridos, nunca había adquirido ninguno hasta que compró el Mans. Hay que tener en cuenta que cualquiera de los autobuses de la empresa se mantiene en servicio más de doce horas. Sin embargo, las nuevas baterías han roto esa barrera.



No obstante, los problemas administrativos causarán un retraso en la conversión de la flota de buses urbanos de diesel a eléctrico. Será uno de los retos que incluirá el Ayuntamiento en el pliego de condiciones que servirá para adjudicar la nueva concesión.