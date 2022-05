Trabajadores del metal inician su huelga en demanda de un convenio

Trabajadores del metal de la provincia coruñesa secundaron ayer una primera jornada de huelga y movilizaciones en demanda de un convenio, en una convocatoria promovida por los sindicatos CIG, CCOO y UGT y que continuará con nuevas protestas los días 12, 18 y 19 de este mes.



Estas medidas van encaminadas a lograr un convenio para los más de 16.000 trabajadores que integran el sector del siderometal en esta provincia y con el objetivo, según explicaron sus representantes sindicales, de garantizar el poder adquisitivo de los salarios y recoger mejoras laborales y sociales.









Años de negociación





Las protestas llegan, según comentaron, tras dos años de negociaciones sin lograr “avances” y después de que la patronal, en la última reunión, llegara con una propuesta económica que supone “un despropósito”.



Así lo aseguró Eduardo Caamaño, portavoz de CIG-Industria en A Coruña, que criticó que se busque “imponer un convenio a seis años, sin actualización del IPC en el salario”. A ello sumó como “otra línea roja” la demanda sindical de subrogación de trabajadores de empresas de mantenimiento.



Por otra parte, destacó el seguimiento en más de un 85% en la comarca coruñesa, sin incidencias con los piquetes informativos. “Si no hay acercamiento, intensificaremos las movilizaciones”, incidió.





Los sindicatos CIG, UGT y CCOO confirmaron que las protestas continuarán los

días 12, 18 y 19







“As reivindicacións centrais dos traballador@s son recuperar poder adquisitivo e cláusulas de revisión que garantan que non se perda máis, ampliar o dereito de subrogación, limitación das ETT, regulación do tóxico, penoso e perigoso...”, apuntó la CGT en un comunicado, mientras que la CIG añadió que la patronal “quere aproveitar esta negociación para incluír no convenio os peores aspectos da reforma laboral e así afondar na flexibilización da xornada e precarizar cada día máis o sector”.



En la huelga de Santiago, los responsables sindicales la situaron en un 80%, destacando también la ausencia de incidentes, en línea con la de Ferrol, donde calificaron la huelga de “éxito rotundo” y en cifras también de un seguimiento del 80%. “Esperemos que la patronal tome nota”, señaló Vicente Vidal, de CIG-Industria Ferrol, quien lamentó el “inmovilismo” de la patronal.