Tierra de Hombres pide “un último esfuerzo solidario” en Afundación

La ONG Tierra de Hombres pide a los coruñeses “un esfuerzo solidario” en los últimos días de su exposición colectiva ‘Unha viaxe solidaria e creativa á vida’, un proyecto benéfico con obras de más de 50 artistas y que se exhibe en Afundación hasta el próximo día 24, incluido. Ya se han vendido la mitad de las piezas y quedan 26 disponibles, explican.



“Quedan obras muy buenas todavía que me sorprende que no se hayan vendido, es una oportunidad estupenda para echar una mano a la ONG y, por qué no, iniciar una colección de arte”, destaca Pedro Bueno, uno de los coordinadores de la muestra, en la que los autores donan sus obras y todas tienen un precio simbólico de 150 euros.



El artista Tino Poza, que falleció en 2016, fue el impulsor de esta iniciativa, explica Raúl Besada, delegado de Tierra de Hombres en Galicia, que destaca la “increíble respuesta” de todos los participantes. La organización lleva a cabo diversos proyectos de ayuda a la infancia, entre ellos uno en Ucrania y otro en Ecuador, además de su buque insignia, ‘Viaje hacia la vida’, que facilita desde 1995 el traslado a España de niños procedentes de países africanos para ser intervenidos de graves patologías que no pueden ser atendidas en sus lugares de origen por falta de recursos e infraestructuras sanitarias adecuadas.

Precisamente, Besada explicó ayer que una niña de Togo de dos años, de nombre Ritale, acaba de recibir el alta tras ser operada en el Materno Infantil de una cardiopatía.



Desde Afundación animan a la ciudadanía a visitar la exposición y poner su granito de arena para colaborar “con un proyecto magnífico que lo merece”.