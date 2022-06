Las tiendas comparten protagonismo con las playas en el inicio de las rebajas

La llegada del verano viene acompañada de un adelanto de las rebajas y los coruñeses no quisieron dejar pasar la oportunidad de hacerse con los descuentos iniciales en las tiendas. Desde primera hora, las playas no fueron las únicas protagonistas en la ciudad, y es que las principales calles fueron escenario de largas colas para acceder al interior de los establecimientos.



Como ya es tradición en cada temporada de rebajas, la tienda de Zara de la calle de Compostela fue el objetivo de decenas de personas para estrenar la jornada. La multinacional Inditex estrenó este jueves en su app la posibilidad de adelantar las compras rebajadas, pero no se hicieron realidad en tienda física hasta la mañana de ayer. Los descuentos este año han empezado dos días antes que en 2021, que, a su vez, ya se habían acelerado hasta el día 25 de junio.



Fuera de la tienda del entorno de la plaza de Lugo estaba María, que, junto a su hermana Carmen, decidieron bajar al centro en busca de un vestido para una boda. “Unos amigos se casan este fin de semana y, aunque compramos el vestido hace unas semanas, ahora vamos a aprovechar para intentar conseguir uno que nos guste más y por menos precio”, dijeron.

Ambiente



A otros les cogió por sorpresa y no se habían enterado de que empezaban los descuentos. “No sabía que las rebajas empezaban tan temprano este año. Bajé a caminar y vi la cola, así que me uní por curiosidad y ver si me gusta algo”, aseguraba Concepción.



La plaza de Lugo y la calle Real fueron las zonas que experimentaron un mayor trasiego de compradores, pero no las únicas. El Corte Inglés de Ramón y Cajal y numerosas firmas del centro comercial Marineda City también fueron un gran reclamo para los coruñeses. “Al sacar buenas notas me he ganado comprar algo de ropa. Esperé a las rebajas y ahora iré a los centros comerciales”, dijo Iria, que también hacía cola fuera de Zara. El periodo de rebajas se extiende hasta el 31 de agosto y este fin de semana se espera que la resaca de San Juan anime el ambiente en las tiendas.



El comercio local, sin embargo, espera una campaña de rebajas “normal”. “No esperamos mucho”, adelante el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, quien reconoce que, si bien las ventas en el sector no han bajado en la actualidad, “no es que estén todo lo boyantes que deberían de estar a estas alturas”. El portavoz de los comerciantes de proximidad explica que “el comercio no está en su mejor momento” a pesar de la alta llegada de turistas al municipio. “Estamos en una etapa de transición y, aunque el consumo de los visitantes puede ser un aliciente, siempre pedimos que cuando se celebren actividades lúdicas sea en todos los barrios para atraer a gente a la periferia. Solo esperamos que las rebajas no nos ahoguen”, comenta Boado.

Aumento de precios



El comercio local necesita el apoyo de los coruñeses para hacer frente al alza del coste de las material primas, combustible y de las facturas de luz y gas.



La temporada de rebajas coincide con un momento en el que los propietarios de establecimientos se han visto obligados a subir los precios de sus productos, así como los hosteleros.