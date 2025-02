El tiempo medio de espera para licencias de construcción en A Coruña se redujo a menos de un año

La licencias de construcción son cada vez más necesarias en una ciudad inmersa en una crisis de vivienda. El Ayuntamiento está por la labor de regular el mercado, declarando A Coruña zona tensionada, pero considera que es necesario aumentar la oferta para reducir los precios, de ahí que se haya puesto un esfuerzo especial en agilizar la concesión de licencias. Los promotores estiman que el tiempo medio de espera ha pasado de ser de año y medio a principios de 2024 a menos de un año.



“Ocho, nueve o diez meses”, concreta el secretario general de Aproinco (Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña), Juan José Yáñez. Considera que la agilización de los trámites ha mejorado considerablemente el humor del sector que normalmente tiene que lidiar con una maraña administrativa. “No hemos registrado ninguna queja, cuando antes los socios se quejaban amargamente”. Hay que señalar que el tiempo máximo de espera señalado por la ley es de tres meses, así que técnicamente, todavía hay mucho que mejorar, pero la mejora es patente con respecto a la situación anterior.



Achacan este cambio a la nueva dirección de urbanismo. “Ojalá siga esta tendencia”, enfatiza Yáñez, que recuerda que, en el actual contexto de carestía de la vivienda, sobre todo en A Coruña, como cabeza de su área, es muy importante contestar ágilmente las solicitudes. “Cuando tienes la licencia, ya puedes comenzar a comercializar los pisos, se fijan los precios, y así los clientes no tienen que esperar a que suba el precio cada seis, ocho o diez meses”, añade.

CIFRAS 94 obras

en régimen de comunicado registró la Junta de Gobierno local en diciembre, lo que permite agilizar los trabajos menores 45 licencias

de construcción aprobó la última Junta de Gobierno local, la correspondiente a diciembre, el mes con más trámites concedidos 3.600 viviendas

de protección oficial se construirán en San Pedro de Visma, pero no se espera que las obras comiencen hasta bien entrado el año



Ritmo mensual



Si esto es cierto, no ha tenido un reflejo en el ritmo de licencias por mes, puesto que el número de obras aprobadas de media en 2024 fue muy parecido al de 2023. Es decir, de algo más de diez por mes, según datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) que van de enero a octubre, pero hay que tener en cuenta el fuerte impulso que recibió a finales de año: solo en diciembre se concedieron 45.



Aún así, no es una cifra muy importante si se tiene cuenta que en Vigo, la media en 2024 fue de más de 18 al mes, una diferencia muy acusada, incluso si se tiene en cuenta el mayor tamaño de la ciudad olívica. En Santiago, por ejemplo, se expidieron más de 16 licencias al mes durante el año pasado. De hecho, A Coruña esta mucho más cerca de Ferrol, con poco más de ocho licencias al mes, que de las otras ciudades gallegas. Pero no se trata solo de los grandes núcleos urbanos: los datos señalan una actividad comparable en municipios limítrofes, como Oleiros, que tramita más de siete licencias al mes.



Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todos los trabajos de construcción requieren una licencia. Hace un mes, la Junta de Gobierno Local hizo balance de las licencias concedidas por la Concejalía de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda entre los días 6 y 29 de diciembre. Además de las 45 licencias antes mencionadas, se registraron otras 94 obras en régimen de comunicado. Es decir, trabajos menores, normalmente de rehabilitación.



Pero Aproinco siempre ha considerado que es necesario apostar por la comunicación presencial, por encima de la electrónica, porque esta es mucho más fluida que el intercambio de correos electrónicos. Por eso insiste en contar con un canal más directo.