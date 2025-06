The Vaccines anuncian su presencia en el Festival Noroeste

Los londinenses The Vaccines serán el segundo grupo en sumarse al cartel del Festival Noroeste, tal y como la propia banda ha anunciado en su página web. Tras un breve paso por Bélgica los primeros días de agosto, The Vaccines estará en el Noroeste, que se celebrará el segundo fin de semana de agosto.

El grupo británico, creador de temas como 'Norgaard', 'Post Break-up sex' o 'If you wanna', publicó el pasado año 2024 su último disco, 'Pick-Up Full of Pink Carnations'.

No será su primera visita a la ciudad, ya que en 2016 tocaron en la ya extinta sala Finisterrae para presentar su disco 'English Graffiti'.

De este modo, The Vaccines son el segundo nombre en incorporarse a la programación del Noroeste, que ya tenía confirmada la presencia de Luar na Lubre, que actuarán en la playa de Riazor para conmemorar su 40 aniversario.

Son, además, el cuarto nombre que trasciende para las fechas festivas de agosto, ya que en la plaza de María Pita está también previsto que actúen la primera semana el gallego Baiuca y la británica Bonnie Tyler.