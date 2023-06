Un testigo vio al acusado salir de la casa del asesinado en el Barrio de las Flores al enjuiciado

Un testigo ha asegurado este martes que vio al acusado de un asesinato en el Barrio de Las Flores en 2021 salir de la casa del fallecido el día anterior a la fecha en la que la Fiscalía y la acusación creen que se cometió el crimen. La sección segunda de la Audiencia Provincial acoge desde ayer y hasta la próxima semana el proceso contra un hombre acusado del supuesto asesinato, con alevosía y ensañamiento, de otro que era presuntamente su suministrador.

El cadáver apareció el 30 de septiembre de 2021 -cuando llevaba una semana muerto- con 18 puñaladas y el procesado fue detenido el 3 de noviembre de aquel año. El propietario de la vivienda donde residía ha detallado que encontró el cadáver entre mucha sangre y en un avanzado estado de descomposición después de que su arrendatario llevase varios días desaparecido y sin responder a las llamadas.

Durante la sesión ha declarado también el hijo de la víctima, que dijo que no sabía nada de él desde el 22 de septiembre (la Fiscalía y la acusación particular sitúan la muerte el día 23 y ha afirmado que para entrar en su casa había que ser de su confianza, por lo que cree que lo mató alguien conocido. Uno de los testigos, un vecino que residía cerca y fumaba habitualmente en la ventana, ha asegurado que vio al procesado salir de la casa donde se cometió el crimen el día 22 de septiembre "y pasar la llave". Otro de los testigos, un amigo del fallecido, ha apuntado a que alguien le "debía dinero y no se lo daba" y ha cifrado la cantidad en unos "4.000 y pico euros".