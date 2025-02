El tercer aniversario de la invasión a Ucrania moviliza a un centenar de personas en el Obelisco

Al grito de ¡Ucraína, Ucraína! comenzaba una movilización por el tercer aniversario de la invasión rusa a este país. Durante la marcha, que ha concentrado a cerca de un centenar de personas desde el Obelisco hasta María Pita, ucranianos afincados en la ciudad y voluntarios de la Asociación Galega de Axuda a Ucraína Aga-Ucraína, participaron en una movilización cargada de emoción, pero, sobre todo, de recuerdos.



Un 24 de febrero de 2022 Rusia comenzó la invasión militar contra Ucrania, desatando atques que han dejado un saldo trágico de muertos y heridos entre la población civil y, además, graves daños materiales.

Tres años después, Aga-Ucraína no se olvida de lo sucedido: “Hoy nos reunimos aquí como lo hemos hecho tantas veces antes porque seguimos luchando, existiendo y resistiendo”, expuso Masha Pavlenko, portavoz de la asociación.



No obstante, la guerra no empezó en 2022. “Han pasado once años desde que Rusia empezó su invasión y tres con el objetivo de borrarnos del mapa, de destruir nuestra identidad”, señaló la portavoz que en 2014 vivió en sus carnes la revolución del Maidán y que, durante la anexión de Crimea ya empezó a colaborar con las ONGs locales.



La victoria no llegará sola



Durante el discurso de Pavlenko –que primero realizó en ucraniano– quiso dejar claro que “la victoria no llegará sola”, y que para eso, se necesita apoyo. Aunque también fue crítica “Mientras nosotros ponemos nuestra sangre, otros juegan con nuestras vidas en negociaciones a puerta cerrada. Si Ucrania cae, Europa será la siguiente”, expuso la la ucraniana afincada en A Coruña.



Sin embargo, sobre todo quiso ser agradecida con el gran apoyo mostrado no solo por parte de las administraciones sino también por los voluntarios que de una forma u otra colaboran con la causa. “Para todos nosotros, es nuestro deber; para vosotros, es vuestra voluntad”, destacó.