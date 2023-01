El temporal entristece los mercados de A Coruña: puestos cerrados y escasez de descargas

El temporal de mar ha frenado gran parte de la actividad pesquera. La flota lleva toda la semana amarrada y esto ha dado paso a una situación complicada para la Lonja de A Coruña y los placeros de los mercados municipales. La plaza de Lugo contaba ayer con numerosos puestos de pescado y marisco cerrados, y los que mantenían su actividad abierta contaban con poca mercancía.



Las especies que pudieron adquirir los coruñeses que ayer se acercaron al mercado fueron, sobre todo, rodaballo, lenguado y calamar. “La semana está siendo difícil y la previsión para estos días es horrible porque entra otro temporal. Los barcos pequeños y de arrastre están amarrados”, relata Óscar, de la pescadería Nortemar.



Este placero no abrió su puesto en toda la semana, aunque cree que el sábado “puede que haya algo de mercancía”. Lo poco que se ha recibido, dice, llega del Cantábrico. Por su parte, Víctor, de Pescados Víctor, indica que hay poco pescado, pero lo que más se percibe estos días es que ha bajado la afluencia de gente en la plaza. “Con este tiempo a la gente no le apetece salir de casa”, dice. La escasez no provocó, sin embargo, aumento en los precios de los productos disponibles en el mercado.

Tiempos difíciles



El presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, califica de “muy complicada” la situación, sobre todo porque son varios los temporales que han sacudido el mar en los últimos tres meses y todos ellos han coincidido entre semana. “De litoral y bajura no hay nada. Los barcos llevan amarrados toda la semana y esto es algo que rara vez ocurre, porque a veces hay mal tiempo en Galicia pero llega mercancía de Asturias o del Cantábrico. Esta vez solo ha llegado algo del Gran Sol, pero tampoco mucho porque allí también hace mal tiempo”, comenta. Los últimos meses, desde mediados de noviembre, están siendo “muy difíciles” para el sector pesquero. “Ya en navidades hubo parones por temporal y ahora llevamos unas semanas malísimas. La lonja estos días está bajo mínimos, hubo unos 8.000 kilos de rape y poco más”, asegura.

Lo que este temporal tiene de diferente al resto, considera Corrás, es que “en invierno suelen entrar temporales pero no tan seguido. Esta semana llevan amarrados los barcos desde el lunes y estamos ya a finales de semana. La semana pasada también hubo parón y la anterior, igual”. El presidente de la Lonja de A Coruña solo recuerda una época similar, “hace tres o cuatro años”. Además, Corrás cree que es mala suerte que “todas las borrascas se den entre semana y no un sábado o domingo”, ya que frustraría menos la actividad de los mercados y las lonjas.



Tal y como está el tiempo, “ni ingresan los barcos, ni la lonja ni los pescaderos. Toda la cornisa está en la misma situación”, afirma, mientras dice que la previsión es que los barcos hayan podido retomar la actividad, en algunos casos, esta pasada madrugada.