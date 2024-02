Temor en los mercados coruñeses por la posible falta de pescado hasta este miércoles

El temporal frenó en las últimas horas la actividad pesquera y las previsiones de cara a esta semana en los mercados no son positivas. La alerta naranja por olas en el litoral gallego se extenderá hasta las 21.00 horas de hoy, por lo que algunos puestos de la plaza de Lugo prevén que no haya pescado el martes. Ya este sábado la jornada fue especialmente tranquila. “Hubo muy poca cosa, de hecho yo vendí todo lo que quedaba del viernes”, señala Óscar, de la pescadería Nortemar.

Esto provocó un aumento de precio en los productos disponibles Los barcos faenan esta noche y, según el placero de este mercado municipal, “no creo que salgan, así que mañana –por el martes– no creo que haya pescado”. La situación no se normalizará hasta el miércoles, según prevé Óscar.



También en la plaza de Lugo, desde Pescadería Víctor explican que este sábado se descargó menos cantidad que otros fines de semana. “Algo siempre hay, pero en este caso, poquita cosa”, comenta. En A Coruña continuará el cielo cubierto en las próximas jornadas, con precipitaciones hasta esta noche y una tregua mañana. En el mar habrá alerta naranja. Este domingo, pese a los avisos, varias personas se acercaron al mar, en la zona de punta Herminia, para hacer una foto de las olas. Menos de 24 horas antes, en las Esclavas, tres jóvenes casi son engullidos por el mar. La alcaldesa, Inés Rey, recordó que “estamos en nivel de alerta vermello. As cintas policiais non son para bailar o limbo, son para indicar que non se pode pasar”.