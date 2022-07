Los taxistas señalan como “punto negro” de retenciones el carril desde el Palacio de la Ópera a ronda de Nelle

Las obras de demolición del viaducto de la avenida de Arteixo dieron lugar a un renovado cruce con la ronda de Nelle. Sin embargo, el tráfico, regulado por una rotonda, no convence a los taxistas de la ciudad, y es que califican como “punto negro” de retenciones el carril de subida desde el Palacio de la Ópera hasta esta glorieta.



“Hay momentos del día en los que contar con un único carril es complicado porque se generan atascos”, asegura el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez. El portavoz de la compañía explica que este camino “es muy utilizado para realizar rutas desde la plaza de Pontevedra o para desplazar a gente que va al polígono de A Grela o Sabón”. Ahora, en horas punta, “se congestiona mucho este carril y con el semáforo se hace todo más lento”, añade.



Vázquez no señala ninguna otra zona de la ciudad en la que el tráfico sufra demasiado. Eso sí, “ir hasta Perillo y pasar por la zona en obras hace que tardes mucho tiempo, sobre todo si es día de playa”.

Nivel de trabajo

La actividad del sector está viviendo un buen momento con la llegada del verano. El Atlantic Pride y el Morriña Fest, además de San Juan, dejaron un gran sabor de boca a los profesionales del taxi. “Se está notando que hay fiestas y conciertos en todos los aspectos, tanto de día como de noche. Hay muchas ganas de hacer cosas”, comenta. En la segunda quincena de julio y el mes de agosto, los profesionales cuentan con generar beneficios tras el alza de costes del carburante. Los taxis cuentan desde hace poco más de un mes con nuevas tarifas. Si bien el precio no sufrió cambios, el taxímetro se activa antes.



En la tarifa 1 (que marcaba cuatro euros como precio inicial durante los días laborales), la bajada de bandera incluye 1.200 metros, mientras que antes eran 1.400. En la tarifa 2, que se aplica los festivos, domingos y ahora todo el sábado, esta registra 1.900 metros (antes 2,15 kilómetros). Estas modificaciones en el precio final, sin embargo, se notan poco. “Si antes el precio en una carrera corta era de 4,50, ahora es de 4,65 euros”, relatan desde la entidad.



La noche de San Juan ya contó con un suplemento especial que hasta ahora solo se aplicaba durante Nochebuena y Fin de Año. Así, al recorrido normal se le añadieron 2,25 euros, algo que sorprendió a los usuarios que no eran conocedores de la medida pero que no generó mayores problemas. Las tarifas no experimentaban cambios desde el año 2020, y la última vez que se encareció el servicio fue en 2019.