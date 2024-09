Los taxistas, molestos con su nueva ubicación en Matogrande: “Casi ni podemos arrancar”

Con motivo de las reordenación del tráfico en la calle Sebastián Martínez Risco, que ahora es de sentido único a través de un solo carril hasta el cruce con Luis Quintas Goyanes, el Ayuntamiento trasladó la parada de taxis unos metros.

El cambio, sin embargo, no convence a los taxistas, que aseguran ser unas víctimas más de la caravana de coches que se ha generado esta semana en horas punta de entrada y salida en el colegio Liceo La Paz. “Ahora estamos del otro lado de la rotonda y al girar el bus, si hay tráfico, los coches se quedan delante de nosotros o muchos otros paran en doble fila para ir al estanco. Hay cola y casi ni podemos arrancar el coche por la caravana”, explica el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez.



La anterior parada, donde ahora está la carga y descarga, permitía girar hacia el Attica 21 y salir a Alfonso Molina, pero ahora la única alternativa de los coches, cuando hay tráfico, es ir por Juan Díaz Porlier. “Cuando estamos de primeros en la cola y queremos salir, todos los coches están en la rotonda y no podemos salir por la cola”. Además, muchos padres de alumnos del colegio todavía no conocían esta semana que no podían acceder a Sebastián Martínez Risco desde la rotonda, lo que generó atascos.