Los taxistas esperan que el cambio de tarifas se efectúe en los próximos días

Los taxistas de la ciudad se mantienen a la espera de la modificación de tarifas, que podría hacerse efectiva esta misma semana o a principios de la que viene. El presidente de la compañía Radio Taxi, Antonio Vázquez, adelanta que ya les ha llegado la confirmación del cambio tanto en la tarifa urbana como la de carretera. “Estamos pendientes de que se publiquen para poder implantarlas, pero será cuestión de días”, dice.









Cambios





En el caso de la tarifa urbana, el precio no varía, pero el taxímetro se activará antes. En la tarifa 1 (que marca cuatro euros como precio inicial durante los días laborales), la bajada de bandera incluirá 1.200 metros, mientras que antes eran 1.400.



En la tarifa 2, que se aplica los festivos, domingos y ahora todo el sábado, esta incluirá 1.900 metros (antes 2,15 kilómetros). Estas modificaciones en el precio final, sin embargo, se notarán poco. “Si antes el precio en una carrera corta era de 4,50, ahora será de 4,65 euros”, relatan desde la entidad.



La noche de San Juan contará con un suplemento especial en los taxis que ya se aplica durante Nochebuena y Fin de Año. Así, al recorrido que se haga se le añadirán 2,25 euros. Este es uno de los cambios que entrarán en vigor próximamente tras el acuerdo entre el sector y el Consistorio.



Las tarifas no experimentan cambios desde el año 2020, y la última vez que se encareció el servicio fue en 2019.



El Diario Oficial de Galicia recogió hace unos días las modificaciones al alza en el régimen de tarifas que se aplica en los servicios de taxi de carácter interurbano en Galicia y que establece una nueva tarifa mínima: será de 3,60 euros, 30 céntimos más que el precio anterior. Sin embargo, a la espera de un cambio en la publicación, el presidente de Radio Taxi informa de que no se ha podido implantar todavía. Esta última afectará a desplazamientos entre la ciudad y localidades limítrofes, como Oleiros o Culleredo.