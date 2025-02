Los taxistas coruñeses siguen a la espera de un nuevo convenio para operar en Alvedro

El anterior convenio dejó de estar en vigor durante la pandemia y, desde entonces, todo acercamiento ha caído en saco roto. La parada de taxis de Alvedro supone un problema para los profesionales del sector: no hay una norma estipulada para que desarrollen su actividad. Esto afecta, especialmente, a los trabajadores coruñeses, ya que el aeropuerto está en Culleredo y son los taxistas de este municipio los que tienen preferencia a la hora de recoger a pasajeros.

Los de A Coruña, al no tener convenio activo, se limitan a prestar servicio cuando no hay ningún otro taxi delante, pero no están amparados por la ley y corren riesgo de ser multados. Los profesionales de ambos municipios se reunieron en agosto de 2022 para tratar de llegar a un acuerdo y contar con una normativa en vigor. Pero, pese a que ambos ayuntamientos también se pronunciaron a favor de buscar una solución, en la actualidad no ha habido avances.

Fuentes del Gobierno local de A Coruña aseguran que están abiertos, “como siempre”, al diálogo para llegar a un acuerdo. Incluso la alcaldesa, Inés Rey, se pronunció ayer sobre este asunto en una entrevista en Onda Cero. “Quien aporta mayoritariamente a este aeropuerto es A Coruña. Estamos dispuestos a hablar con Culleredo y ha habido conversaciones desde el anterior mandato, pero necesitamos que ellos accedan. No solo es voluntad de A Coruña. Ojalá podamos conciliar los intereses de todos porque un taxista de Culleredo y otro de A Coruña no se diferencian en nada y tienen el mismo derecho”, indicó.

El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, dice por su parte que está “dispuesto” a sentarse para hablar, “pero quienes tienen que llevar la iniciativa son los ayuntamientos”. De momento, reina el pesimismo con el paso de los años.