Los taxistas de A Coruña y Culleredo llegan a un principio de acuerdo sobre Alvedro

El conflicto por la regulación de la parada de taxis en Alvedro parece que está cada vez más cerca de llegar a su fin. Los profesionales del sector de A Coruña y los de Culleredo se reunieron hace días para tratar de llegar a un acuerdo, ya que ahora mismo los coruñeses denuncian que trabajan sin una normativa que los ampare y pueden ser multados por la Guardia Civil, como ya ocurrió hace unas semanas.



“Los taxistas de Culleredo quedaron en mandarnos el borrador del acuerdo y, a partir de ahí, cada uno lo trasladará al Ayuntamiento correspondiente para que lo firmen. El siguiente paso será remitirlo a la Xunta, ya que es el organismo que tiene que avalarlo si queremos trabajar legalmente”, dice el presidente de la compañía Radio Taxi, Antonio Vázquez.



Las conversaciones entre los profesionales de los taxis de ambos municipios han llevado a plantear diferentes cambios. Entre ellos, los coruñeses podrán contar con cinco coches de turno cada día, además de generar una bolsa de treinta vehículos de reserva para reforzar en momentos puntuales, como las mañanas o por las noches, cuando los vuelos aterrizan con un mayor volumen de pasajeros.



El objetivo es crear un área de prestación conjunta, a diferencia de lo que se vive a día de hoy en el aeropuerto. “Siempre hay 25 taxis de Culleredo, y de esta forma, habría una lista oficial donde se reflejasen los treinta por turno nuestros”, añade Vázquez, quien relata que, ahora mismo, los profesionales de las compañías coruñesas solo pueden. “cargar a gente si vamos a dejar a alguien a la terminal”.



Por su parte, el presidente de Tele Taxi, Manuel Sánchez Quindimil, se muestra cauto a la hora de dar una valoración, ya que considera que, si bien no han surgido problemas ni reticencias, “todavía no hay nada firmado. Estamos a la espera del borrador, pero quien tiene que tener la voluntad de firmarlo es el Ayuntamiento y luego el Gobierno autonómico”. De formalizarse, la propuesta abriría una venta para la norma “que dice que no podemos coger a gente y llevarla a otro ayuntamiento que no sea el nuestro”. Sin embargo, esto no ocurre para los taxistas cullerdenses, ya que la parada pertenece a su municipio.



El portavoz de Radio Taxi considera, además, que simplemente se intenta llegar a un “punto medio en el que no salgamos perjudicados”, algo que también repercutiría positivamente en la actividad del aeropuerto y los pasajeros, “al desaparecer las colas de gente esperando”.

Apoyo



Desde el Ayuntamiento de Culleredo trasladaron el mes pasado, cuando se iniciaron las conversaciones entre los profesionales del sector, su respeto por los tiempos y tendieron su mano a “todos los agentes implicados en esta situación. Por nuestra parte existe una total disposición, como municipio cabecera del aeropuerto, para llegar al mejor acuerdo con la ciudad y que el beneficio redunde tanto en el colectivo de taxis como en las personas usuarias, traduciéndose esto en la mejor prestación posible”.



Ahora, a la espera de un borrador oficial, los taxistas coruñeses confían en poder trabajar con todas las garantías y que no se repitan imágenes como las acontecidas el pasado mes, cuando la Guardia Civil multó a varios conductores en el aeródromo.