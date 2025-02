La tasa turística a los cruceristas genera “miedo” a la hostelería

La tasa turística que pretende implantar el Gobierno local a partir del segundo semestre del año plantea un impuesto de entre uno y 2,5 euros por persona y noche. La medida afectará a establecimientos hoteleros y pisos turísticos, pero también a los cruceros que llegan a la ciudad.



Esto último es un factor que genera “miedo” al sector de la hostelería, que teme que este tipo de turismo peligre. “Los cruceristas no hacen uso de los servicios de la ciudad, pero sí hacen gasto. Van a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes y, si aumentamos la tasa y cobramos por venir, habrá navieras que dejen de venir”, comenta el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.

El portavoz de los hosteleros critica la “falta de diálogo” del Ayuntamiento en lo relativo a esta medida. “A Coruña no es una ciudad que tenga una presión turística que necesite la imposición de una tasa. No somos Barcelona, ni Ibiza, ni la Costa del Sol. La imposición de la tasa no nos parece necesaria. Somos la ciudad de las tasas; tuvimos la subida de un 140% de la tasa de terrazas y ahora esto, con lo que tenemos miedo de que no vengan los turistas por la publicidad negativa de la ciudad”.

Puerto y comercio

La Autoridad Portuaria esperará a conocer los detalles concretos y la forma en la que se aplicaría la tasa turística, para poder valorar la propuesta municipal.



En cualquier caso, el organismo público participará en la fase de diálogo y consultas que ha anunciado el Ayuntamiento, “ya que es un asunto que nos preocupa y nos interesa”, comentan fuentes del organismo. El sector hotelero también participará en esta fase, tal y como anunció el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.



El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, considera por su parte que “si es percibida como excesiva puede reducir el número de visitantes, como pasó ya en Baleares en el 2001”. Por el contrario, “si es equilibrada y accesible, lo que hace es filtrar el tipo de turismo que va a acercarse a la ciudad. Desde el comercio pensamos esta tasa si se aplica debería ser moderada y correcta, que no sea percibida como excesiva o molesta”.

El Ayuntamiento prevé recaudar 2,5 millones de euros

Los ingresos derivados de este recargo, anunció el concejal de Hacienda, José Manuel Lage Tuñas, repercutirán en su totalidad en las arcas municipales y permitirán llevar a cabo inversiones vinculadas a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo de un turismo sostenible. El Ayuntamiento pretende recaudar 2,5 millones de euros este año una vez se implante este recargo para los turistas que lleguen a la urbe.