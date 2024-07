Los taquilleros de la estación de tren de A Coruña van a la huelga

El Comité de Empresa de Renfe en A Coruña ha convocado una huelga de cuatro horas este viernes, 19 de julio, de 12.00 a 16.00 horas. Será en las taquillas, entre otras estaciones, de San Cristóbal, en la ciudad de A Coruña, y para denunciar "intolerables erros no sistema informático de venda".

Según señalan desde Comisiones Obreras, "dende que se implantou o novo sistema de venda de billetes do Grupo Renfe, a finais do mes de febreiro deste ano, o persoal do canal de venda presencial está a sufrir as consecuencias do mal funcionamento e os múltiples erros e fallos", como billetes anulados que computan como vendidos, errores en las devoluciones, problemas de impresión, errores en las tarifas o fallos en las máquinas de autoventa que luego se derivan a las taquillas.

"Por parte dos traballadores reportáronse máis de 300 incidencias e presentáronse partes de Información de prevención polos riscos psico-sociais que ocasiona, xerando situacións de moito estrés e ansiedade", aseguran desde el sindicato, que asegura que "esta cuestión aínda se agrava máis debido o mal funcionamento da venda telefónica, máquinas auto-venda, web e App, xa que todos os fallos nestes servizos, acaban confluíndo no canal de venda presencial e recae inxustamente e de maneira directa sobre o persoal, quen en ocasións teñen que soportar insultos e agravios".