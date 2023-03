Talento coruñés naciente para una producción para HBO

Esta semana se estrenaba en la plataforma HBO Max la producción gallego-portuguesa ‘Motel Valkirias’, dirigida por Álex Sampayo y Jorge Queiroga y protagonizada por María Mera, Marina Mota, Maria João Bastos y Chechu Salgado, que el lunes verá la luz en TVG. Pero entre tanto actor y actriz conocidos, resuena también el nombre de talentos nacientes, como es el caso de la coruñesa Valeria Lamas, que a su pronta edad se estrena en una producción de alcance mundial.



Su tía y también actriz, Iria Lamas, explica que su irrupción en el mundo de la interpretación “fue algo casual”, ya que un día, Valeria y su hermana “llegaron a casa diciendo que querían ser actrices” y una amiga suya le dijo que buscaban niñas para una serie, que resultó ser la obra basada en la figura de Sofía Casanova. Tras su paso por esa creación, Isabel Naveira, actriz que también participaba, se acordó de Valeria para ‘Motel Valkirias’, “le hicieron un cásting... y de una llegó la otra”, explica Iria con una sonrisa.



La propia Valeria reconoce que aun es pronto para saber si de mayor quiere seguir este camino, “sí, no se aún”, apunta. La pequeña explica que en la primera serie hacía “con mi hermana de las hijas de la protagonista”, al igual que en ‘Motel Valkirias’. En este segundo caso también hace de la hija de una de las protagonistas, en concreto, de María Mera. “Me gustó mucho trabajar con María”, reconoce.



“El rodaje era muy divertido”, señala, e Iria, que la acompañó en las sesiones, tanto en Santiago como en Portugal, asegura que le sorprendió, tanto el trato, como la capacidad de Valeria para actuar ante la cámara, “al ser una niña, hasta el último momento estaban jugando, pero daban acción y se concentraban”.



“Para mí ha sido una sorpresa, porque nunca habían hecho cámara antes y tienen mucha capacidad para captar lo que le pide el director, los puntos de vista... parece que es algo como innato”, asegura entre risas Iria. Asegura también que tanto Sampayo como Queiroga, además del evidente buen trato como niña, siempre la hacían pasar “por los mismos procesos que a cualquier otra actriz”, como los días de ensayo o las sesiones de mesa para las marcas.

Consejos y futuro



“En el cole me preguntan donde sale, cuando y esas cosas”, explica Valeria, que añade que su tía también le ha dado consejos: “en una escena tenía que gritar y me explicaba que no gritara con la garganta, más bien hacerlo sin forzar la voz”. Además, asegura que la memorización de los papeles no le resulta complicada: “una vez que los miras y te los aprendes, no es difícil”.



“Ella ahora también es actriz, pero lo bonito es que no está obsesionada, sigue siendo una niña a la que le gustan muchas cosas”, señala Iria, que reconoce que “sí ella quisiera, me haría mucha ilusión trabajar con ella”.