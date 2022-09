Susana Soneira se incorporará al pleno de A Coruña como independiente

La decana del Colexio de Graduados Sociales de A Coruña, Susana Soneira, se incorporará al pleno municipal como concejala no adscrita para sustituir a la concejala de la Marea Atlántica, Claudia Delso. Se desvincula, de esta forma, de la candidatura del partido, de la que formó parque en las últimas elecciones municipales para respaldar al exalcalde de la ciudad. "Me presenté en la lista de la Marea como independiente, porque Xulio Ferreiro me llamó y decidí apoyar su proyecto, pero quiero dejar claro que siempre fui como independiente", asegura.

Tras la marcha de Delso, "acepto el acta por responsabilidad, pero creo que puedo aportar más como adscrita y servir como un altavoz de la ciudadanía". Así, su principal objetivo será poner fin a la "desafección" de la ciudadanía con la política actual. "Los ciudadanos están hartos de la política y es culpa de los políticos, que solo piensan en las próximas elecciones, pero no en las futuras generaciones", añade Soneira.

El exalcalde de A Coruña no tardó en reaccionar a la decisión de la decana del Colexio de Graduados y calificó este día como "amargo". "Non existe unha Marea Atlántica con Xulio Ferreiro e unha Marea Atlántica sen Xulio Ferreiro. María García, os restantes compoñentes do Grupo municipal e as ducias de persoas que participan día a día na Marea, nos bos momentos e nos non tan bos, seguen representando á perfección un marabilloso proxecto que naceu hai xa oito anos", lamenta.