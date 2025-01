El Supremo confirma la absolución del coruñés Enrique Tenreiro por pintar la tumba de Franco

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del escultor gallego Enrique Tenreiro que pintó una paloma de la paz en la tumba del dictador Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos el 31 de octubre de 2018.



Los magistrados de la Sala de lo Penal adoptan esta decisión al desestimar el recurso que presentó la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Así, ratifican la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de absolver al acusado de los delitos contra la libertad de conciencia y de profanación y daños en tumba, toda vez que entienden que dicha conclusión fue "razonable y motivada".



En la sentencia, el tribunal desestima todos los motivos alegado en el recurso al considerar que no cabe modificar los hechos probados. Además, concluye que no puede afirmarse que la acción del acusado impidiera el ejercicio de la libertad religiosa de quienes pudieran asistir a la Basílica para una celebración que todavía no había comenzado.



Los hechos probados de la sentencia confirmada señalan que "el 31 de octubre de 2018, sobre las 10,55 horas, el acusado accedió a la Basílica del Valle de los Caídos cuando aún no había empezado la misa, cuya celebración estaba prevista a las 11 horas, y sin que conste que tuviera intención de interrumpirla sino de hacer expresión de sus ideas sobre la presencia de la tumba de Francisco Franco".



UNA PALOMA DE LA PAZ EN COLOR ROJO

Según la resolución, el hombre pintó sobre la tumba "y en color rojo una paloma de la paz con el texto 'por la libertad". Seguidamente, dijo en voz alta: "Por la reconciliación de los españoles".



El artista realizó esta "performance" en la víspera del día de difuntos por la reconciliación de los españoles, tal y como manifestó en el juicio. Afirmó entonces que ni Benito Mussolini ni Adolf Hitler guardan sepultura en lugares públicos y que el féretro del dictador estaba "fuera de lugar" en un mausoleo "pagado por todos".



Este acto se produjo en medio del debate que se generó en la sociedad ante la exhumación de los restos del dictador, que finalmente fue trasladado en octubre de 2019 al cementerio de Mingorrubio, ubicado en El Pardo.



La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos solicitó en el juicio dos años y medio de cárcel por profanar la tumba e interrumpir una misa. El fiscal pidió que se le condenara por un delito contra la libertad de conciencia y reclamaba que indemnizara a Patrimonio Nacional del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial en la cantidad de 833,41 euros "por los daños y perjuicios causados".