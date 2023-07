Sumar arranca su campaña en A Coruña con Díaz

La carrera hacia las urnas arranca oficialmente en la medianoche de este jueves al viernes, aunque desde la convocatoria al día siguiente de la cita municipal (y en varias autonomías), las proclamas políticas no han cesado con la precipitación de unos nuevos comicios. Precisamente, los logros conquistados el 28 de mayo serán, este jueves, la bandera de las organizaciones políticas del PPdeG, BNG y PSdeG, mientras que Sumar, que no se presentó pero que apoyó ciertas listas (con desigual éxito), se lanza a la contienda electoral con su líder, la gallega Yolanda Díaz, en A Coruña, quien estará acompañada por la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Horas antes del arranque oficial, Galicia también contará con la presencia del líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Así, el "nieto de la señora Eladia' acudirá a su aldea natal de Os Peares, un viaje a sus orígenes como ya lo hizo en las autonómicas de 2016 y 2020 en que revalidó su mayoría absoluta en Galicia y con la reivindicación, como expresó en días pasados, de que "si los españoles quieren", será el "primer presidente" del Gobierno de España "nacido en rural".

Su vicesecretario de Organización y número 1 al Congreso por A Coruña, el ferrolano Miguel Tellado, será uno de los protagonistas de la pegada de carteles encabezada por el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, y acompañado de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

Así, la tradicional pegada de carteles será en la única ciudad que en la que el PP gobierna tras el 28M, ya que aunque logró ser la lista más votada en otras, solo consiguió, y desde la oposición, tomar el bastón de mando con la mayoría absoluta de José Manuel Rey Varela en Ferrol. El acto tendrá lugar en la Plaza de Amboage, una de las más simbólicas de la ciudad departamental y contará con el "ganador más significativo" de las municipales, el de nuevo regidor de una ciudad que, "por sus características, necesita al Gobierno central", al estar muy vinculada a la construcción naval.

Fuentes populares explican que la apuesta de Ferrol es el símbolo de la búsqueda de una victoria el 23J, de forma que se "alineen un gobierno municipal, autonómico y central" bajo las siglas del PP y con un gallego al frente de la Moncloa. El acto consistirá, entre otras cuestiones, en la descubierta del cartel del candidato a la Presidencia.

VIGO, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE CABALLERO

La de nuevo muy amplia mayoría absoluta de Abel Caballero en las municipales del 28 de mayo lleva a los socialistas, con su secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, a la cabeza al acto de pegada de carteles con los candidatos por la provincia de Pontevedra, aunque habrá actos en las cuatro circunscripciones.

Así, en el caso de A Coruña, habrá una presentación de candidatos a las 19,00 horas en Santiago de Compostela, tras lo que se desplazarán a la ciudad herculina para participar en una pegada en la zona del Obelisco, a pocos metros de O Parrote, donde estará la confluyente Yolanda Díaz.

Los socialistas, que harán también una pegada en el Parque de San Lázaro en Ourense y con un formato digital en la Muralla de Lugo, llevarán a cabo una campaña coordinada por la dirección gallega del partido, pero en la que cada provincia tendrá una dinámica propia, con candidatos "pisando el territorio" y un esquema de buscar la movilización social. Para ello, fuentes socialistas llaman a "mover" a su "ejército de mil concejales" en Galicia, con el objetivo de hacer una llamada al voto útil alrededor del PSOE para frenar a la "UTE PP-Vox".

EL BNG, CON LA BANDERA DE LA ALCALDESA "HISTÓRICA"

Los nacionalistas gallegos enarbolarán la conquista de la capital gallega tras el pasado 28 de mayo, con la asunción del bastón de mando por parte de Goretti Sanmartín, que hizo "historia" al convertirse en la primera mujer que preside el Pazo de Raxoi. Aunque es habitual que el BNG inicie la carrera hacia las urnas en Santiago de Compostela, será en esta ocasión, si cabe, con mayor simbolismo por el logro electoral.

El acto, que contará con varios dirigentes nacionalistas y candidatos y que estará encabezado por la portavoz nacional, Ana Pontón, se celebrará en la Praza do Toural.

Los nacionalistas gallegos afrontan estas elecciones generales con el objetivo de lograr "grupo fuerte gallego" en Madrid, una expectativa que, de transformarse, también sería un hito nacionalista, aunque por ahora el "ascenso" que reivindica el BNG y que ha experimentado en las últimas citas electorales desde 2019 se traduce unicamente en las provincias atlánticas según las encuestas publicadas hasta el momento.

LA LÍDER DE SUMAR JUNTO A ADA COLAU SE LA FÍA A CORUÑA

Sumar reunirá a sus dos principales referentes en Galicia, Marta Lois (cabeza de lista por A Coruña) y Verónica M. Barbero (cabeza de lista por Pontevedra) junto a la candidata a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, en A Coruña. Allí también se desplaza Ada Colau, quien une sus fuerzas a la gallega para este inicio de campaña.

Yolanda Díaz apuesta así por su tierra, en donde el espacio cuenta actualmente con dos representantes, para iniciar dos semanas en las que prevé recorrer buena parte de la geografía española y lo hace en uno de las dos plazas en las que ha estado en la campaña de las municipales, A Coruña, en donde nombres próximos a ella concurrieron también en las municipales --como Manuel Lago, también candidato al Congreso ahora--.

Sin embargo, el 28M dejó fuera de la corporación local a las dos alternativas que se presentaron, por separado, de este mismo espacio político, si bien ambas superaron el 4% y se acercaron al 5 que les daría acceso a María Pita, y juntas sobrepasaron el 9% de votos.