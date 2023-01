Sufre un accidente por el mal estado del enlosetado junto a la plaza de Pontevedra tras advertir del riesgo

A finales del pasado mes de noviembre, los vecinos del entorno de la plaza de Pontevedra dejaban constancia de los problemas que generaba el mal estado del enlosetado en toda esa zona de la ciudad, con muchas baldosas levantadas. El presidente de la asociación vecinal, Fernando Rubín, manifestaba en este diario que había riesgos de que se produjesen accidentes. Pocos días después, el propio Rubín sufrió una caída por este motivo, que le obligó a acudir a Urgencias, en donde le atendieron de varias lesiones.



“Acudí a la farmacia, y justo al salir, sufrí el accidente. Debido a la caída, me tuvieron que dar siete puntos de sutura en la frente, nueve en la nariz y cuatro en la rodilla izquierda, además de diferentes daños en las manos”, relata el afectado, que se mostraba irónico con el hecho de sufrir el accidente precisamente después de haber advertido de los riesgos existentes. “Después de reclamar la correcta pavimentación, al final me he caído yo”, lamenta.



En su reclamación de noviembre, Rubín dejaba claro cuál era la gravedad del problema. “Es una situación peligrosa. En este barrio, cada vez hay más personas de edad avanzada, y ya ha habido numerosas caídas a consecuencia de tropiezos al caminar que se producen por el mal estado del suelo en las calles”, advertía pocos días antes de sufrir su aparatosa caída.



Ahora, su accidente es, a su juicio, la confirmación de que la reivindicación era adecuada. “No cabe duda de que eso lo tienen que arreglar lo antes posible para evitar que más ciudadanos resulten afectados por esta situación. Es algo urgente”, asegura el presidente de la asociación vecinal.