La subida de la tarifa de los taxis de A Coruña entrará en vigor este mes de febrero

Los taxistas de A Coruña solicitaron una actualización de la tarifa hace meses, con el objetivo de que entrase en vigor el 1 de enero de este año. No fue así, y es que los trámites, que pasan por la Administración local y autonómica, retrasaron su aprobación hasta esta misma semana. Tras reunirse la comisión de precios de la Xunta este mismo jueves y enviar posteriormente la notificación al Ayuntamiento, la subida del coste de los taxis coruñeses se hará efectiva este mismo mes, tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, informan fuentes municipales.



El incremento de la tarifa lineal del servicio será del 4,72%, tal y como solicitaron los profesionales del sector en el mes de agosto. Los taxistas, durante las últimas semanas, reclamaron mayor celeridad en el proceso para poder paliar una situación que no ha mejorado en enero.



Además del alto coste del cambio de material de los coches y el mantenimiento de los mismos, así como el precio de los carburantes y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, asegura que después de la Navidad y con la llegada del buen tiempo, la actividad del sector ha caído. “En enero se ha notado un bajón bastante grande en el trabajo. Uno de los grandes problemas que encontramos actualmente es el tema de los seguros, cuyos precios han subido mucho. Por otra parte, las subvenciones de la Xunta han bajado, ya sea para coches híbridos, eléctricos o eurotaxis”, explica.

Precio congelado desde 2019



Vázquez comenta que la subida, sin embargo, no será inmediata desde su publicación en el BOE, ya que los taxistas necesitan unos días para instalar en sus taxímetros la nueva información, por lo que el proceso de actualización de la tarifa podría alargarse hasta finales de febrero. El Ayuntamiento aprobó el incremento en diciembre, en una Junta de Gobierno local, a petición de los profesionales del servicio de transporte público.

Fue Teletaxi, compañía mayoritaria, la que elaboró un informe económico de la actividad del taxi para respaldar la petición. La última revisión de las tarifas se efectuó en mayo de 2022 (desde entonces, el taxímetro se activa antes) después de un moderado incremento en 2019 (al pasar de 3,90 a 4 euros de cuantía mínima) y un mantenimiento en 2020 y 2021.



Ahora, después de cinco años de tarifa congelada, el aumento en el precio final de una carrera no solo se verá reflejado en la bajada de bandera, sino también en el kilometraje, hora de espera y suplementos. Radio Taxi, la otra compañía que opera en la ciudad, apoyó la propuesta de Teletaxi. La primera había planteado una subida en 2022, pero en aquel momento no se llegó a un consenso con la segunda, ya que no consideraba que fuese el momento idóneo para hacerlo.

Estos son los cambios

El incremento, del 4,72%, se verá reflejado en la bajada de bandera: en la tarifa 1, en vez de ser de cuatro euros los días laborables de 06.00 a 22.00 horas, será de 4,20. Esta incluye 2.200 metros o el tiempo equivalente. Por cada kilómetro recorrido a mayores, el precio será de 1,05 euros (actualmente 1 euro) y la hora de espera pasará de costar 20,50 a 22 euros. En la tarifa 2, que incluye 1.900 metros y es aplicable en días laborables de 22.00 a 06.00 horas, viernes desde las 22.00, sábados, domingos, festivos y 24 y 31 de diciembre, la cuantía mínima será de 4,70 (veinte céntimos más que la actual). El kilómetro recorrido pasará de 1,20 a 1,25 euros y la hora de espera se incrementará de 25 a 26 euros.



Los suplementos, aplicables a ambas tarifas, también sufrirán variaciones. El uso del maletero (excepto sillas para personas con movilidad reducida o carritos de bebé) costará 0,85 euros, frente a los 0,80 establecidos desde 2019. Tendrá la misma subida el traslado de perros o gatos (excepto lazarillos autorizados). En cuanto al suplemento especial fijado el 23 de junio, desde las 22.00 hasta las 08.00 horas del día 24; el 24 de diciembre, desde las 22.00 hasta las 08.00 del día 25; y el 31 de diciembre, entre las 22.00 horas y las 08.00 del 1 de enero, su valor subirá de los 2,25 euros a 2,35.