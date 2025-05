El solar de San Andrés que afea el más reciente bulevar de A Coruña

San Andrés se ha convertido, tras su reforma, en el nuevo y flamante bulevar de A Coruña, aunque sigue habiendo algunos edificios que lo desmerecen. Ninguno se encuentra en peor estado que el solar que se halla en el cruce de San Andrés con la calle Mantelería, y que lleva décadas reducido a una ruina vacía, útil tan solo como panel publicitario. Mientras que otras estructuras precarias, como la del número 88 de San Andrés, ya tienen un proyecto de rehabilitación, esta parcela permanece inmovilizada.



Junto con numerosos carteles publicitarios, un letrero advierte que está en venta. Sin embargo, la empresa catalana Servihábitat, que ofrece el solar, aseguró en una consulta que no figura en sus bases de datos: En realidad, según el catastro, no es solamente una parcela, sino varias, las que se esconden detrás del muro, y fuentes municipales indican que son varios los propietarios.



En realidad, se trata de cuatro parcelas: las dos más cercanas a la calle tienen 118 y 119 metros cuadrados, y están llenas de malas hierbas y basura, acumuladas allí durante décadas.



En segunda línea se encuentran otras tres parcelas: una ruina de 56 metros cuadrados, que se remonta a 1940; otra de uso industrial, de 42 metros cuadrados, que se remonta a 1952, y la más antigua de todas, una de 84 metros construidos (en realidad, 42 metros de solar, como los otros tres) que corresponden a una casa muy antigua, de 1858, según los datos del Catastro.



En teoría, no hay ningún problema para construir allí pero, como ocurre a menudo cuando la propiedad está muy atomizada, los herederos son difíciles de contactar, no digamos ya de poner de acuerdo, así que no parece que la situación vaya a cambiar de momento. Hubo planes para ubicar en este lugar un hotel, pero no llegaron a ninguna parte.



Estos planes persisten, pero situados en otro punto de la misma calle, en el número 56, pero tampoco es que avancen a un ritmo acelerado: en diciembre de 2022, la Junta de Gobierno Local concedió licencia para convertir el edificio entero de oficinas en un hotel de cuatro estrellas, después de que la comisión asesora del Plan Especial del Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería lo aprobara. No ha habido ningún cambio desde entonces.



Construir estos solares resulta difícil incluso en estos tiempos, en los que el precio de la vivienda disparado permite impulsar la rehabilitación en la zona Pepri como nunca antes, el proyecto siempre es difícil y, por tanto, costoso. Por eso empresas como Teccmo, que rehabilita varios edificios en San Andrés, se han especializado en ello.