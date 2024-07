El ‘soft rock’ de Chris Isaak agita aún a los coruñeses 31 años después

‘Soft rock’, rock melódico o como quiera calificarse el sonido de Chris Isaak, pero el californiano mantiene la facultad de agitar a los coruñeses que mostró hace treinta y un años en el mítico Concierto de los Mil Años. El escenario ayer era más modesto y menos multitudinario pero a los casi 1.700 devotos que tararearon ‘Wicked Game’ y ‘Blue Hotel’ lo mismo les daba el Palacio de la Ópera que el estadio de Riazor para disfrutar del creador de canciones para series como ‘Private Eye’ o para la celebérrima película ‘Eyes Wide Shut’, de Stanley Kubrick.



Isaak, que recordó su visita a Riazor hace tres décadas, sedujo al público, bajando del escenario para cantar los primeros temas junto a ellos.



No se olvidó su estelar ‘San Francisco Days' y, cómo no, hizo hueco para los ‘divinos’ Roy Orbison y Elvis Presley: ‘Oh, Pretty Woman’ y ‘Can’t Help Falling in Love’ fueron ampliamente celebrados.



Coruña Sounds



El concierto fue colofón al ciclo de conciertos Coruña Sounds (promovido por Bring the Noise), por el que han pasado Camilo, Emilia, Robe y, el pasado domingo, Luis Miguel.

“O apoio a estes concertos por parte da Xunta de Galicia enmárcase no seu traballo por impulsar a oferta turística da cidade da Coruña. Ademais do ciclo Coruña Sounds, no marco de Gozo Festival celebrarase a finais de ano o concerto de Rod Stewart, para o que xa están á venda as entradas. Tamén están por celebrarse outros espectáculos a finais de ano na cidade como o de Sara Baras ou Raphael, entre outros”, indicaron desde el Gobierno autonómico.



Chris Isaak parte ahora hacia Alemania y Francia para recalar de nuevo en España, en Girona, el día 3 de agosto. Después vendrán Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca y Suecia.