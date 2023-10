Sisters in the House celebran 15 años "con máis vida que nunca"

Quince años no se celebran todos los días y Sisters in the House pretenden celebrarlo con un show "inesquecible". Será el próximo 4 de noviembre, en el teatro Colón, con un espectáculo en el que estarán acompañadas de "colegas", como Guadi Galego, Xurxo Fernandes o la compañía Nova Galega de Danza.

Será un "concerto único", tal y como explicaba esta mañana Carmen Rey en la presentación del concierto. Es un "espectáculo con moito mimo" y "por primeira vez, con banda". Rey añadía que Sisters in the House llegan a los 15 años "con máis vida que nunca" y "con moitísima harmonía entre nós".

Durante la presentación, que contó con un pequeño adelanto de lo que se podrá ver, en forma de canción, adelantaron que el show se compondrá de sus ya temas clásicos, con alguna que otra canción nueva. Se trata de una propuesta con la que redoblan la apuesta, tal y como señalaban esta mañana.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla y en la plaza de Ourense, por quince euros. El mismo día del concierto, también se podrán adquirir en la taquilla del teatro Colón.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, las acompañó esta mañana y aseguró que esta iniciativa se "lembrará moitos anos". Además, no dudó en unirse a la demostración de Sisters in the House, antes de la presentación.