Simulacro de incendio forestal en Feáns: Emerxencias se prepara para el verano

Llamas imaginarias devoraron Feáns esta mañana. Los bomberos recorrieron la zona para alertar a los vecinos de la urbanización de Breogán de que se queden en sus casas y cierren las ventanas para no inhalar un humo inexistente. Los responsables lo observan todo desde el Puesto de Mando Avanzado situado en el aparcamiento del centro cívico de Novo Mesoiro. El objetivo del simulacro es evaluar la efectividad do Plan especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Galicia (Peifoga) y su interacción co Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais en Galicia (Pladiga). Santiago Villanueva, su responsable, recordó que el verano pasado fue especialmente duro.

Zonas como las de Feáns, en las que existen núcleos de población mezcladas con zonas arboladas, son especialmente problemáticas en caso de incendio. Es por eso que la Axencia Galega de Emerxencias escogió este lugar para poner a prueba los sistemas de comunicación e información a la población, así como los procedimientos e activación de los planes de actuación municipal y las tareas asignadas a los distintos grupos operativos.

Participaron servicios de lucha contra el fuego de la Consellería de Medio Rural y el Grupo de Apoio Loxístico de Intervención (GALI) da Axencia Galega de Emerxencias (Axega): en total, tres técnicos, cinco agentes, cinco brigadas y otras tantas motobombas, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) de A Coruña y del Consorcio provincial contra incendios y salvamento de A Coruña, junto con dos ambulancias de Cruz Roja.