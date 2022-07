Simple Minds y los 9.000 de Rosalía, anticipos de las fiestas de María Pita

Comienza la cuenta atrás para las primeras fiestas de María Pita de la normalidad y lo hace con una semana previa cargada de música con dos de las grandes citas del verano.



La primera no se hará de rogar, ya que mañana el Coliseum acogerá el concierto con el que Simple Minds hacen un repaso a sus cuatro décadas de trayectoria sobre los escenarios, cita en la que no faltarán clásicos como ‘Don’t you’ o ‘Alive and Kicking’.



Los británicos han conseguido agotar entradas en buena parte de los conciertos que han realizado en los últimos meses por Europa y mañana apuntan a un aforo considerable en la urbe herculina.



Visitan el noroeste peninsular tras actuar hoy en Santander y tras visitar en el último mes ciudades como Valencia, Madrid o San Sebastián, además de múltiples capitales del Viejo Continente.



Celebran cuatro décadas de trayectoria y casi dos desde la última vez que pisaron un escenario de la comunidad gallega. En esta ocasión lo hacen enmarcados en el programa de conciertos “Xacobeo Importa”, con motivo del año santo compostelano, que está repartiendo música por todo el país.

Viernes



Dos días después, el viernes, tendrá lugar la gran cita musical del verano, la cual ya hace varias semanas que tuvo que colgar el cartel de “no hay entradas”.



Rosalía traerá su ‘Motomami World Tour’ al Coliseum, lugar donde reunirá a unas 9.000 personas, tal y como adelantaba la organización hace unos días.



La artista catalana estará acompañada sobre el escenario herculino por ocho bailarines y la puesta en escena hará que el público se sienta integrado con el espectáculo.



Durante las últimas semanas, Rosalía está llenando aforos y sorprendiendo al público de diversos puntos de la península, como el sonado éxito en el Wizink Center de Madrid hace tan solo unos días. Mañana actuará en Bilbao, última parada antes de visitar la ciudad coruñesa, en la que no actúa desde hace cinco años, cuando formó parte del cartel del Noroeste, junto a Raül Refree.



Tal y como adelantaba la productora del concierto herculino, Sweet Nocturna, el público coruñés puede esperar sorpresas durante el concierto del próximo viernes.