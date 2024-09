Sidecars | “Hay una comunión poderosa con Coruña, es como si fuera la ciudad en la que nacimos”

A pesar de que son de Madrid, se pueden considerar ya una banda más de la ciudad. En los últimos diez años se han pateado todos los rincones de A Coruña para mostrar su música: desde la Mardi hasta el puerto, pasando por Pelícano, María Pita, LeClub o el Playa. Este viernes, Sidecars repiten en el muelle de Batería (21.00 horas), como parte del Recorda Fest, donde propondrán un concierto “como si fuera un grandes éxitos”.



¿Qué tiene A Coruña de especial para vosotros? Es una pregunta que ni ellos saben responder. “La pregunta sería, ¿qué tenemos nosotros de especial para la gente de A Coruña?” bromea uno de los miembros de la banda, Juancho Conejo. “Cada vez que tocamos allí nos sentimos como si fuéramos gallegos”, asegura el músico, que recuerda que son varias las canciones ubicadas en la ciudad, “hay un disco que habla de esa zona, tuve mis historias por allí, quizá por ahí hubo ese enamoramiento mutuo entre la gente de Coruña y nosotros, hay una comunión muy poderosa allí y siempre nos va muy bien, es como si fuera la ciudad en la que nacimos”.

Primeras veces en la ciudad coruñesa

Se estrenaron en la ciudad una década atrás, en la sala Mardi Gras. “De ese concierto me acuerdo de una anécdota”, dice Conejo, que rememora que, mientras descargaban la furgoneta por la tarde, lloviendo, con frío, cansados y con el mal sabor de boca de haber vendido pocas entradas, “de repente, pasó una chica, se quitó uno de los cascos y preguntó ‘¿Sois Sidecars? Sois geniales’. Me cambió el chip y me entró una alegría de la hostia, ya sentimos que era un lugar que nos trataba bien”.

Hace unos años en la sala Pelícano “fue apabullante el calor de la gente, ahí dijimos: ‘Aquí pasa algo’”, rememora Juancho Conejo sobre su especial conexión coruñesa



Volvieron más veces, pero fue un par de años después, en la sala Pelícano, “la primera vez que fue más masiva la cosa”. “Había mucha gente cantando cuando en otras ciudades metíamos la mitad, allí nos dimos cuenta de que había cogido carrerilla la audiencia en Coruña y Galicia”. “No es una de mis salas favoritas, pero fue apabullante el calor de la gente, ahí dijimos: ‘Aquí pasa algo’”.



Sobre recuerdos peculiares, su estreno en María Pita, en el verano de 2021, “aún con restricciones”. “Había un aforo reducido, con butacas y la gente separada”, recuerda Conejo. “Pero alrededor de la valla, igual habían 4.000 personas cantando, sin distancia de seguridad”, comenta riendo. “Era curioso, porque la peña estaba fuera tomando birras, cantando, disfrutando y los que habían hecho cola y se lo habían currado para estar ahí, estaban sentados, separados, sin beber... era el mundo al revés”, cuenta mientras recuerda que llegaron dos policías durante el concierto: “Pensé que se iban a poner a multar y echar bronca, pero se bajaron y se pusieron a cantar. Pensé: ‘Hostia, que gente más maja’”, comenta sin aguantar la carcajada.