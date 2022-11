Sidecars | “El del Coliseum será uno de los conciertos más importantes que hemos dado”

Hace tan solo unos días que Sidecars se volvieron a echar a la carretera para presentar ‘Trece’, su último disco, en el que se vuelven a abrir por completo y que ellos mismos consideran su “mejor puñado de canciones”.



Antes de recalar en A Coruña (26 de noviembre, 21.30 horas), Juancho Conejo atiende la llamada para desgranar la actuación, que será en el Coliseum, después de haber recorrido en el pasado la Mardi, el Playa, LeClub, Pantalán, El Pelícano, el Colón y María Pita.

¿Qué se puede esperar el público coruñés del concierto del sábado?

El público que venga esa noche nos va a acompañar en uno de los conciertos más importantes que hemos dado en nuestra vida porque, probablemente nunca hemos hecho un aforo como ese fuera de Madrid, en ninguna gira. Es la primera vez que, después de haber ido pasito a pasito, nos hemos atrevido a pegar una pequeña zancada. Creo que vamos a compartir una experiencia que, para nosotros, va a ser bastante única.



Aquí ya se han pasado por casi todas las salas o recintos.

(Ríe). Pues después de haber hecho todo el recorrido natural, estamos armando una gira un poco más ambiciosa, en el buen sentido. Vamos un poco más a lo grande, nos hemos armado de una buena infraestructura, vamos con una escenografía más grande, más a la altura de esos recintos, y sentimos que tenemos el mejor puñados de canciones que hemos tenido nunca, por primera vez sentimos que tenemos la potestad, creemos que podemos con ello y va a ser épico.



¿Cómo ha nacido ese puñado de canciones de ‘Trece’?

Ha nacido de la necesidad. Nos ha pillado por sorpresa hasta a nosotros. Estábamos en la mitad de la gira de ‘Ruido de Fondo’, luchando contra las adversidades, saliendo de gira cuando se supone que no se podía, con las restricciones... cuando me quise dar cuenta tenía un montón de canciones que habían salido de una manera muy inmediata, que eran muy honestas y que estaban ubicadas en un escenario muy concreto de la historia y de la vida, que veía que no podíamos esperar mucho para mostrarlas. Entonces, decidimos parar la maquinaria de la gira y meternos a grabar, sin decirle nada a nadie.



Aseguran que se han abierto de una forma que no habrían hecho en sus inicios.

Creo que disco a disco, canción a canción, gira a gira, cada experiencia te va aportando algo diferente. Las cosas que tenía ganas de contar y la forma en que me abría cuando era más chaval era diferente, incluso como persona, creo que las canciones, mi manera de escribir, han ido madurando según he ido madurando yo como persona. Probablemente, hoy soy capaz de mirar más adentro que cuando era más joven, no tiene que ver tanto con la escritura que con como soy yo. Las circunstancias también han hecho que mire más hacia mi, que hacia otras personas, porque hemos vivido una etapa en la que la vida nos ha obligado a aprender a conocernos un poco mejor. A mi me ha obligado, casi a nivel terapéutico, a abrirme un poco en canal, y creo que eso es lo que está conectando con la gente.

Dan un salto al vacío con la gira, pero firman el disco con un nombre poco propicio para la buena suerte.

Nos obsesionamos con ese número, no somos nada místicos, pero en un momento dado se dio una de esas cosas de escuchar una palabra y la empiezas a ver en todas partes y te sugestionas. Pues yo me colgué con el trece y se lo conté a estos. Supongo que la sugestión empezó a hacer su trabajo y todo empezaba a ser el trece: el estudio estaba en el trece, faltaba una bola de billar y era la trece... parecía que la vida quería que llamásemos así al disco y no nos lo pensamos más, abajo la superstición y adelante con esto, que parece que nos trae buena suerte (ríe).