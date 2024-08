Selena Leo: "Me he quedado loca con que en el Zara de A Coruña vendan sofás"

Selena Leo, cantante conocida por éxitos como 'Baila mi son' o 'Yo quiero bailar', estuvo en A Coruña para participar en los conciertos del Atlantic Pride y, de paso, no dejó ni una pregunta sin responder del cuestionario exprés del canal de TikTok de El Ideal Gallego.

Entre las grandes sorpresas que se llevó la artista de A Coruña fue que en Zara se vendiesen sofás: "Me he quedado loca porque no sabía que había posibilidad de comprarse muebles en Zara. En la ciudad he ido a ver María Pita pero no he tenido tiempo para mucho más. Pero dije, si Zara ha nacido aquí, hay que ir. Y me encuentro sofás, por 1.900 euros, y bien chulos".

Lo que es más complicado es que Selena Leo pueda cumplir en A Coruña otro de sus sueños: irse de cañas con Einstein. "Y me lo ligaría también", bromea la cantante, que también lleva bien algunas incidencias de su profesión, como que le tiren un hielo a la cara mientras actúa. "Le pasa muchas artistas", afirma. Con todo, Selena disfruta de subirse al escenario y "hasta el pueblo más pequeño es significativo" en su trayectoria, que define como "espectacular": "Si mi vida fuese una película se titularía con una frase que diría mi madre: Mi hija tuvo una vida espectacular".

Como buena artista tiene también sus manías, aunque en su caso considera que más que manía es una protección: colocarse una moneda de dos céntimos en el ombligo "para evitar ataques energéticos". Y por supuesto también tiene sus artistas admirados, en su caso Alejandro Sanz, quien le presentó a su profesor de canto y a partir de ahí Selena inició su carrera profesional, "aunque eso Alejandro no lo sabe", afirma. Y si tuviese que elegir una canción sería 'Caribe' de Michel Camilo.

En cuanto a gustos culinarios, Selena lo tiene claro: tortilla con cebolla y nada de pizza, ni con piña ni sin piña, "es que no me gusta la pizza". Una incógnita que sí deja es qué hace cada mañana al despertarse: "Dejo dar rienda a la imaginación, porque no se puede decir".