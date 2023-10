Seamus Finnigan cambia Hogwarts por A Coruña

Cola desde las 09.30 horas, viajes de ida y vuelta en el día a Madrid y coleccionismo de recuerdos de infancia. Todo ello para ver a Devon Murray, el actor irlandés que dio vida a Seamus Finnigan en la saga de Harry Potter y que ayer se encontraba en La tienda que no debe ser nombrada, en la calle de Casto Chané, para conocer a sus fans coruñeses. Con el cartel de ‘entradas agotadas’, 300 personas acudieron al establecimiento para pasar un rato con el querido personaje que compartía aventuras, batallas y casa de Hogwarts, Gryffindor, con Potter. “Es una locura pensar que empezamos con la película hace 23 años y la gente todavía está como loca con la saga”, asegura el actor.



Murray recuerda los diez años de rodajes con cariño. “Todo fue diversión, desde el primer segundo hasta el último día. Todo lo que hacía era disfrutar de mí, de mis amigos y de los recuerdos que fuimos creando”, explica. En Cuatro Caminos también hubo palabras de cariño para Michael Gambon, el actor que dio vida al director de la escuela, Albus Dumbledore, y que falleció hace tres semanas. “Era un hombre divertido; una leyenda y muy amable”, dice Finnigan. En la tienda, como recuerdo especial vinculado al personaje allí presente, disponían de ‘Howlers’, las cartas vociferadoras que contienen un mensaje grabado a un volumen de voz alto.

Cola para acceder a La tienda que no debe ser nombrada a primera hora | Javier Alborés



Pese a combatir mano a mano con Harry Potter en la batalla final contra Voldemort, Devon Murray reconoce que, en la vida real, no comparte la opinión del sombrero seleccionador: “Soy Slytherin y siempre he pensado que mi personaje no debería haber sido de Gryffindor”. En la cola, desde primera hora, Iván, Bea y Jorge esperaban para acceder al interior. Jorge incluso había cogido el primer vuelo de la mañana desde Madrid, donde vive, para conocer al actor y volver horas más tarde a la capital. Por su parte, Añaterve voló desde Canarias: “Me muevo con todo lo que tenga que ver con Harry Potter”. Una coruñesa, Brenda, se estrenó ayer en los eventos que organiza la tienda de Cuatro Caminos, que apunta a dos visitas del elenco por año. "Me gusta mucho la saga y es la primera que tengo la oportunidad de venir, así que aproveché", indica.