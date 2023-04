Satisfacción vecinal por la activación de la cámara para vigilar el tráfico en el Orzán, en A Coruña

Exactamente un mes después de que los vecinos calificasen la zona de la Cormelana como “una autopista del Atlántico”, debido al excesivo tráfico rodado en una calle peatonal, el Ayuntamiento activará la cámara que controla el acceso a un área restringida para los no residentes o profesionales en labores de reparto, carga y descarga. A partir de mañana, la cámara que en 2015 instaló pero no encendió el Partido Popular, y que encendió pero no utilizó para sancionar la Marea, comenzará a vigilar de nuevo a aquellos vehículos que sobrepasen la señal del cruce entre la rúa Alta y la calle Orzán.



En los últimos días, los operarios se encargaron de la puesta a punto de cara a un encendido programado para mañana, y la escena provocó que la noticia y la instantánea corriesen como la pólvora entre unos residentes que esperan olvidarse por fin de los sustos a la hora de cruzar la calle. “Es un logro que nos ha costado años de reivindicaciones”, afirman fuentes de la asociación vecinal. “Ahora tendemos a la peatonalización, pero esa era una calle que ya lo era antes que muchas y no se estaba respetando desde hace años”, añaden los residentes, que después del paso al frente por parte del Gobierno municipal piden también especial vigilancia con el cumplimiento del horario destinado a la carga y descarga.

Rapidez con los grafitis

No es la instalación de la cámara de vigilancia el único motivo de satisfacción de los vecinos del Orzán con el Ayuntamiento. También es muy celebrada y aplaudida la celeridad de actuación por parte de la Oficina Virtual del Grafiti, encargada de recibir, gestionar y limpiar los actos de vandalismo detectados en los barrios. “Está funcionando muy bien, ya que nos tapan las pintadas en la misma semana en la que informamos, así se lo hemos transmitido al propio Ayuntamiento”, subrayan fuentes de la directiva vecinal.

Recientemente, la asociación vecinal de la Sagrada Familia también realizó un comunicado en el mismo sentido.