La Sareb planea poner a la venta el esqueleto de la avenida de Finisterre

El llamado ‘banco malo’, la Sareb, es el propietario de los edificios del 376 de la avenida de Finisterre donde este lunes se produjo un grave accidente: una sintecho que vivía allí, en un precario refugio, se precipitó desde cinco metros de alto, produciéndose graves traumatismos por los que sigue hospitalizada. La Sareb lamentó la tragedia, al mismo tiempo que sostiene que desconocía que hubiera gente viviendo en esos edificios para los que, asegura, tiene planes: ponerlos a la venta cuanto antes.



Aunque en los últimos años han ido desapareciendo los esqueletos urbanísticos que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria, los edificios de A Fontenova o A Moura, como también se les conoce, son especiales. Se trata de la promoción más grande y con más viviendas. También protagonizaron un caso masivo de okupación en 2012, cuando se mudaron a uno de los edificios docenas de chabolistas de Penamoa durante la erradicación del poblado. Fue necesaria una masiva operación policial para expulsarlos. Desde entonces y hasta esta semana, no había dado que hablar, excepto porque el Ayuntamiento pretendía que la Sareb se la cediera.



Existen dos bloques de viviendas. Uno prácticamente terminado (en un 95%), y el otro (en el que se produjo el siniestro) un simple esqueleto de hormigón. Desde la Sareb aseguran que la idea es vender ambos. De hecho, ya hay operarios trabajando en el primer edificio, el más terminado, por primera vez en años, según afirman desde el ‘banco malo’. El objetivo es rematar las obras, que estaban listas en un 25%, antes de sacarlo al mercado.



El otro, el esqueleto, es una cuestión bastante distinta. Primero, porque hay gente viviendo en su interior. Por lo menos, cinco personas. La Sareb asegura que el edificio no se encontraba abandonado, si no que se realizaban inspecciones periódicas en ambos inmuebles, aunque es difícil explicar por qué entonces varias personas llevan un año viviendo allí. La entidad no da más detalles, solo insiste en que se solventará el problema de seguridad, expulsando a los okupas y tapiando los accesos, siempre que sea posible.



La sociedad bancaria no piensa terminar el edificio, sino que lo venderá tal y como está: una estructura desnuda de hormigón, lo que en la jerga se conoce como un trabajo en desarrollo o un Work in Progress (WIP) pero advierte que primero hay que solucionar una cuestión urbanística: adecuar las zonas comunes (jardines, accesos) que también tienen que concluir antes de que el Ayuntamiento entregue la licencia de primera ocupación.



Por lo demás, la Sareb no ha comunicado presupuesto, ni plazos, ni precios. Solo que la situación se ha desbloqueado.