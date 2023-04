Sande propone que los edificios de la Sareb del Martinete sean viviendas públicas

El candidato de Por Coruña -coalición de Podemos, EU y Alianza Verde- a la Alcaldía, José Manuel Sande, denunció las infraestructuras cerradas en barrio del Martinete y la falta de equipamientos básicos. Así, aseguró que en la calle de Luis Peña Novo hay dos edificios rematados y cerrados, pertenecientes a la Sareb, cuyo destino debería ser entrar a formar parte del parque de vivienda municipal. Además, asegura que al aprovechar sus bajos como equipamientos públicos se conseguiría revitalizar la zona.

De esta manera, existiría nueva oferta de vivienda a precios regulados desde el propio Ayuntamiento, una iniciativa de "suma importancia no actual contexto de alza de prezos no alugueiro no conxunto da Coruña".

Además de los edificios, Sande comprobó la "absoluta carencia de espazos axeitados para a infancia, como parques, ou equipos públicos básicos como bancos nas beirarrúas, que ademáis amosan un deterioro notable".

El candidato de Por Coruña señaló la "vergoña" de estas situaciones, con solares con maleza invadiendo casas, losetas levantadas o antenas de alta tensión en medio del barrio, por lo que anunció la presentación de un ruego en el próximo pleno a través de la concejala de Podemos, Isabel Faraldo.