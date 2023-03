Sande critica que el Ayuntamiento ignorase el proyecto del centro de interpretación para el Castro de Elviña

José Manuel Sande, candidato de Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de A Coruña, propone poner en valor el Castro de Elviña mediante la creación de un centro de interpretación que tenga en consideración su patrimonio histórico. Al respecto critica que durante su mandato como concejal de Cultura en el Gobierno de la Marea Atlántica encabezado por Xulio Ferreiro dejó listo el proyecto para poner en marcha este plan, un proyecto que "sigue metido nun caixón".

Para el candidato se trata de una solución razonable y bien proporcionada a las necesidades actuales, "lonxe dalgunhas fantasías faraónicas do pasado". Así, apuesta también por fomentar el turismo sostenible de un yacimiento referencial en el norte peninsular.

Sande defiende que las estructuras castrexas de esta zona de A Coruña deberían gozar "dun maior compromiso por parte do Concello, e tanto o espazo para a interpretación como un plan real para favorecer a súa visita terían que estar no eixo das futuras políticas de María Pita ao redor dos nosos antepasados". En este sentido cuestiona que durante este mandato el Gobierno local dirigido por Inés Rey no puso en marcha las medidas para "dar a coñecelo, achegalo a todas as xeneracións e favorecer un coñecemento axeitado sobre as antigas poboacións da península local". En contraposición, se refirió al trabajo realizado por el personal impulsando actividades "que precisan dun verdadeiro apoio da administración local".