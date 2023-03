Sande apuesta por la descarbonización de A Coruña

El candidato de Podemos-Esquerda Unida-Alianza Verde a la Alcaldía de A Coruña, José Manuel Sande, propone descarbonizar A Coruña a través de "estratexias e políticas públicas que tamén xeren oportunidades de crecemento verde".

De este modo, señaló la posibilidad de adherirse al grupo de grandes ciudades C40, que es reúne de forma regular para proponer acciones que mitiguen los efectos de la crisis climática, así como tratar de impedir que la temperaturas siga aumentando.

Uno de los ejes fundamentales de esto es, precisamente, la descarbonización, actuando sobre la energía que reciben los hogares coruñeses y su eficiencia, la movilidad sostenible con vehículos de menor impacto ambiental y una red de autobuses municipales más amplia y eficaz.

"No actual mandato as medidas ambientais e sobre a biodiversidade tiveron moi pouco percorrido, polo que é preciso darlle un cambio de rumbo importante para que as políticas verdes estén no centro da acción de María Pita e sexan verdadeiramente transversais no deseño da cidade", criticó el candidato.