Sande alaba que la Cocina Económica de A Coruña sea capaz de atender a 1.000 personas al día

El candidato de Podemos-Esquerda Unida-Alinaza Verde a la Alcaldía de A Coruña, José Manuel Sande, visitó la Cocina Económica para conocer su funcionamiento y alabar que cada día sea capaz de atender a más de mil personas cada día.

Durante la visita, el presidente de la entidad, Jacinto Torres, explicó que, además, cuentan con otros recursos como una lavandería, apartado con ordenadores para realizar búsquedas y trámites, una biblioteca y un espacio para el descanso.

Sande apostó por apoyar el trabajo de estas organizaciones, sobre todo pensando en las personas que tienen que recurrir a las actuaciones solidarias, por lo que advirtió de la importancia de renovar de forma ágil los convenios con las entidades sociales, "non como está a suceder nalgúns casos no presente mandato, onde as organizacións agardan varios meses ata asinar e recibir o apoio institucional".