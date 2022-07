Lo que se sabe del Noroeste a tres semanas de celebrarse: fechas y un puñado de conciertos

El festival Noroeste es una de las citas más esperadas del verano coruñés y gallego y el cual suele marcar el calendario de muchos melómanos. Pero este año se está haciendo de rogar y, a poco más de tres semanas de su celebración solo se conocen las fechas y un puñado de conciertos.



El grueso de las fiestas de María Pita se anunciaron recientemente y en ellas se encuadraba un Noroeste que se celebrará del 10 al 14 de agosto. Entre lo poco que se sabe de manera oficial es que el evento volverá al arenal de Riazor tras dos ediciones sin pisarlo y que, como ya es tradición, se expandirá por otras localizaciones.



En cuanto a los artistas, tan solo un puñado de artistas y bandas han confirmado su presencia en el festival a través de sus redes, como es el caso de Ugia Pedreira o La Pegatina, que confirmaron su visita a la ciudad herculina. Para el Noroeste también volverán a la urbe Tanxugueiras, ya con nuevo disco bajo el brazo.



Para completar, al público no le queda más que alimentarse de rumores, ya que hay artistas que tienen fechas anunciadas en A Coruña o Galicia, sin concretar, para ese fin de semana, como es el caso de Amparanoia, Dios Ke Te Crew o Baiuca o Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra.